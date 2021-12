Direct. France - Suède : Les Bleues filent en demi-finale...Suivez l'après-match

Au bout d'une seconde période maîtrisée, l'équipe de France domine la Suède (31-26) et se qualifie pour les demi-finales du championnat du monde où elle défiera le Danemark.

21:57 - La France en demi-finale ! C'est terminé à Granollers sur un dernier tir raté de Foppa. Qu'importe, le banc français explose et envahit le terrain. Au bout d'un quart de finale étouffant dans un premier temps puis plus maîtrisé ensuite, l'équipe de France se débarrasse de la Suède (31-26) et file en demi-finale du championnat du monde.

21:56 - Valentini, la chapardeuse Un marché est sifflé sur l'attaque française. Les Suédosies veulent jouer vite mais la transmission lointaine dans la diagonale est interceptée par le repli défensif de Valentini. Sur l'action suivante, les Bleues sont proches de perdre le ballon mais finalement, Zaadi lance Nocandy qui sur un pas dépose son adversaire, crée une brèche et ajuste Ryde (31-26).

21:54 - Foppa force la porte Servie dos au but par Zaadi, Foppa fait le ménage dans le secteur central. Bien que ceinturée par Blohm, elle se retourne et glisse le ballon à gauche de Ryde et redonne quatre buts d'avance aux siennes à trois minutes de la fin du match ((30-26).

21:53 - Excellente combinaison suédoise Après l'arrêt miracle de Ryde, Hagman fait des merveilles. Décalée sur son aile droite, elle feinte le tir du regard et sert au pivot Blohm qui n'a plus qu'à marquer, Darleux ayant été consommée à l'aile.

21:51 - Retour désespéré de Ryde Les Françaises et Darleux récupèrent le ballon sur l'offensive avortée des Suédoises. La gardienne tente le doublé mais son ballon est court et Ryde parvient à l'arrêter en catastrophe en se jetant. C'est avec le bout du pied derrière elle qu'elle empêche la gardienne française de marquer un deuxième but.

21:49 - Nocandy accélère Les Tricolores grignotent le chrono et marchent en attaque. Les arbitres finissent par lever le bras et Nocandy se charge de tout. L'arrière pivote, accélère dans le fermé à gauche en effaçant Petern avant de se jeter dans l'espace ouvert et tromper la gardienne suédoises.

21:47 - Double de pertes de balle Les Suédoises ont perdu quatorze ballons depuis le début de la rencontre. C'est le double de l'équipe de France, qui n'en compte que sept.

21:46 - La feinte de Zaadi Zaadi gère le rythme et accélère secteur central. Elle profite d'une croisée, feinte la passe dans le dos et enrhume deux Suédoises pour s'ouvrir le chemin du but et battre Ryde (28-24).

21:45 - Roberts sur un pas Roberts trouve un petit espace et en profite. Sur un pas, elle crochète extérieur pour surprendre Zaadi et bat Darleux dans le fermé.

21:43 - Zaadi orchestre tout Zaadi lit parfaitement la situation et change l'orientation en allant chercher l'aile gauche et Valentini qui ne se fait pas prier pour conclure (27-23).

21:40 - Valentini dans le but vide Les Suédoises ont déserté leur but pour jouer le surnombre en attaque. Cela leur joue des tours puisque Foppa chipe le ballon devant Lagerquist. Elle envoie ensuite en contre Valentini qui marque dans le but vide.

21:38 - Ryde à la parade Les Françaises posent le jeu et sont contraintes d'accélérer sous la pression des arbitres russes. Flippes met du rythme, fixe deux adversaires et décale Toublanc mais Ryde explose bien pour repousser le tir de l'ailière.

21:33 - Darleux marque son but Les Suédoises sont en grande difficulté et sont en train d'exploser. Sans solution, Stromberg force son tir dans le secteur central et l'envoie au-dessus du but de Darleux. La gardienne voit que les Suédoises ont laissé leur cage vide et en profite pour marquer de loin (23-18).

21:32 - Lassource en voleuse Nouvelle interception française. Lassource surgit et s'empare du ballon en coupant la passe de Stromberg. Elle termine d'un tir lointain dans le but vide de la Suède (22-17).