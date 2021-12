France - Suède : heure, chaîne TV, compositions... Les infos du quart de finale de hand

Après six victoires et un parcours sans faute dans ce Mondial, l'équipe de France aborde en pleine confiance et avec détermination son quart de finale contre la Suède. Un adversaire redoutable.

Les regards sont intenses, rempli de cette envie qui anime les grandes conquêtes et trahisse l'excitation de l'enjeu. Les phases de groupe sont enfin terminées et le championnat du monde entre dans sa phase la plus passionnante celle où les destins s'écrivent. Un match, soixante minutes et rien de plus pour continuer à rêver de titre ou ruminer sa déception. L'heure n'est plus aux calculs. Cela tombe bien, cette équipe de France n'est guère portée sur l'exercice.

Depuis le début de la compétition, elle avance sans se poser de questions, trimballant son assurance et ses certitudes sur le terrain et désosse ses adversaires avec la même méthode sur l'élan de son été olympique doré. Dernier exemple en date, la victoire significative contre la Russie dans un style qu'on ne lui avait pas encore vu en Espagne. S'appuyant sur son assise défensive, les Bleues ont cette fois brillé en attaque, sans toutefois se renier derrière. Un match plein qui traduit une montée en puissance. "J'espère qu'on va jouer complètement libéré, qu'on va prendre du plaisir", déclare Olivier Krumbholz qui a vu combien son équipe avait eu du mal à entrer dans ces rencontres. Le test russe l'a rassuré avec une mise en route plus sereine et rapide. Car tout retard à l'allumage pourrait s'avérer compromettant ce soir.

"Pour l'instant, on est toujours passé devant"

En effet, le droit à l'erreur n'est plus permis et la Suède est un adversaire particulièrement épineux. Dans l'ombre des insatiables Norvégiennes et des Danois, les Suédoises s'affirment depuis quelques années sans parvenir à concrétiser les promesses d'un collectif compact et talentueux. "On sait qu'on joue une très bonne équipe. C'est toujours, toujours très difficile de jouer la Suède qui attend son heure depuis des années mais on sera là avec le même engagement, la même sérénité. On connaît bien l'équipe, on les joue presque à chaque compétition. Ce sont des matches qui se tiennent et se finissent dans les dix dernières minutes. Pour l'instant, on est toujours passé devant", indique le sélectionneur français. En 2017 aux Mondiaux et l'été dernier aux Jeux Olympiques, les Françaises avaient en effet anéanti les espoirs suédois, les dominant à chaque fois en demi-finale avant d'aller remporter la compétition.

Un quart électrique

Qu'en sera-t-il au stade précédant en quart de finale ? Une chose est certaine les débats promettent d'être âpres et houleux entre deux équipes qui se ressemblent par leur agressivité défensive et leur goût pour la transition. Côté tricolore, la menace est bien identifiée entre Hagman qui n'en finit plus de marquer à l'aile et le "poison" Jamina Roberts. "L'une des clés sera de limiter son influence (...) Face à une telle joueuse, il faut un plan A et un plan B", éclaire Béatrice Edwige, capitaine de la défense bleue. Dans le but, Ryde et Bundsen ont aussi haussé le ton durant ce Mondial et poseront des problèmes à Foppa et aux Tricolores. "Ça s'annonce électrique comme aux Jeux. Les deux matches qu'on a joués contre elles étaient difficiles. C'est une équipe en pleine confiance surtout après ce match nul contre la Norvège qui les a relancées. Ça aime jouer vite, ça déborde aussi beaucoup. C'est très fort physiquement. Ça impacte. Tout ce qu'on aime. On a l'habitude des équipes scandinaves. On sait qu'on a un adversaire redoutable face à nous", salive pourtant Allison Pineau. Cette équipe de France n'a plus peur du vide. Au contraire, elle s'en délecte et trouve dans ces moments périlleux cette adrénaline qui la sublime et attise la flamme qui brûle dans leurs yeux et ne demande plus qu'à s'enflammer à la première étincelle.

Le quart de finale entre la France et la Suède commencera à 20h30. Il se déroulera, comme depuis le début de la compétion pour les Bleues, au Palau d'Esports de Granollers, dans la banlieue de Barcelone.

La quart de finale entre la France et la Suède sera diffusé sur beIN Sports 1. la chaîne quatarie retransmet l'intégralité du championnat du monde de handball. Pour la deuxième fois depuis le début de la compétition, après le France - Slovénie du premier tour, le match des Françaises sera accessible en clair cette fois sur TFX.

Vous pourrez voir le quart de finale France - Suède en streaming sur la plateforme MyCanal ainsi que sur MyTF1.

Le sept de départ d'Olivier Krumbholz reste inchangé par rapport à celui qui a démarré contre la Russie. Laura Glauser gardera la cage tricolore. La base arrière sera composée par Estelle Nze Minko à gauche, Grâce Zaadi en demi-centre, et Laura Flippe à droite. Sur les ailes, respectivement à gauche et à droite, on retrouvera Coralie Lassource et Alicia Toublanc. Enfin, Pauletta Foppa occupera le poste de pivot.

Côté suédois, La base arrière sera pilotée par Carin Strömberg. la capitaine suédoise sera épaulée à sa gauche par Jamina Roberts et à sa droite par Emma Lindkvist. Linn Blohm ofiecra au pivot, quand Nathalie Hangman et Elin Hansson occuperont respectivement l'aile droite et l'aile gauche. Dans le but, Jessica Ryde sera le dernier rempart suédois.