France - Suède : Les Bleues filent en demi-finale...Le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce quart de finale entre la France et la Suède. Victorieuses, les Tricolores donnent rendez-vous vendredi pour la demi-finale contre le Danemark.

22:30 - La France s'invite dans le dernier carré

L'explosion de joie du banc tricolore et de l'ensemble des joueuses françaises dit bien l'intensité et l'âpreté du combat qu'elles ont livré durant une heure. Une joie presque extatique qui vient saluer une nouvelle performance de haute volée d'un collectif qui n'en finit plus d'impressionner par sa compacité défensive et son esprit de corps. La preuve en est cette seconde période majuscule livrée par Béatrice Edwige et ses coéquipières où elles auront brisé les rêves suédois. Comme au Mondial 2017 et aux Jeux olympiques l'été dernier. Cette fois, les Bleues y iront mis la manière et l'autorité des championnes qu'elles sont devenues.

Tenues en échec à la pause, après un premier acte disputé qui aura vu les deux équipes se rendre coup pour coup, les championnes olympiques ont haussé le ton au retour des vestiaires. Comme souvent, c'est en défense que cela commença avec une agressivité nouvelle qui désorganisa la mécanique suédoise. Passées à 7, sortant la gardienne pour créer le surnombre, les Suédoises se heurtèrent à un mur et finirent par exploser, égarant trop de ballons face à la férocité et à l'activité tricolore. Suite à une suspension pour deux minutes de Nze Minko, les Tricolores durcissaient le ton. Allait s'en suivre 8 minutes sans marquer pour les Suédoises entre un but de Flippes et un autre symbole de Darleux, qui punissait le tout pour l'attaque adverse. Symbole de la réussite de son équipe en première période avec 8 buts, Hagman avait disparu des débats ensuite, enfin muselée. Au-delà de sa défense, la France s'imposa par sa capacité à exploiter les espaces et à s'en créer à l'image des démarrages de Nocandy, des tirs lointains de Kanor ou encore les inspirations de Zaadi tantôt à la passe pour écarter sur les ailes ou ce but après une feinte dans le dos qui lui permit de mystifier la défense adverse.

Solides, inspirées, généreuses, rigoureuses et portées par son collectif, la France se qualifie logiquement pour les demi-finales. Un stade où elle s'épanouit pour ne plus y avoir perdu depuis 2006. Le Danemark est prévenu, les championnes olympiques montent en pression et ne feront pas de détail pour se hisser en finale et clamer le droit de jouer un nouveau titre.