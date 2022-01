"Euro masculin de handball 2022 : la France dos au mur face au Danemark, le classement"

CHAMPIONNAT D'EUROPE HAND 2022. Dernier match du tour principal de l'Euro de handball avec un match décisif pour les Bleus face au Danemark, grand favori de la compétition.

[Mis à jour le 26 janvier 2022 à 11h10] Les Bleus seront-ils au rendez-vous du dernier carré de cet Euro 2022 de handball ? Après un parcours quasiment parfait, la sortie de route face à l'Islande a mis les Bleus dos au mur pour ce dernier match du tour principal face au Danemark. Pour ce "quart de finale" ce mercredi, la bande à Nikola Karabatic ne doit pas perdre, mais peut se contenter d'un match nul pour entrevoir la demi-finale. "Nous préparons ce match tel un quart de finale, face à des Danois qui, quelle que soit la configuration, présenteront une équipe solide qui joue bien. Elle est forte dans tous les secteurs de jeu et le prouve depuis le début de l'Euro. On s'attend à une confrontation contre nos meilleurs ennemis qui, s'ils peuvent nous éliminer, ne se priveront pas de le faire. Il n'y a pas d'autres scénarios que celui de chercher la victoire. Tant sur les individualités que sur les aspects collectifs, cette équipe ne s'est pas beaucoup renouvelée - elle n'en a pas beaucoup besoin - avec un joueur en feu depuis le début de la compétition, Mathias Gidsel, avec un seul tir manqué sur 36 tentatives. L'équipe de France aura beaucoup de défis à relever dans tous les domaines du jeu, à la fois individuels et collectifs. Cela promet une belle bataille" a analysé Vincent Griveau sur le site de la FFH.

Quel est le calendrier des matchs des Bleus ?

Après s'être facilement extirpé du tour préliminaire, l'équipe de France joue une place en demi-finale à l'occasion du tour principal de l'Euro de hand.

Tour principal

France - Pays-Bas jeudi 20 janvier 2022 à partir de 18h

France - Islande samedi 22 janvier 2022 à partir de 18h

Monténégro - France lundi 24 janvier 2022 à partir de 20h30

Danemark - France mercredi 26 janvier 2022 à partir de 20h30

Quels sont les groupes du championnat d'Europe de hand ?

Voici les deux groupes du tour principal du championnat d'Europe de hand

Groupe I : France, Pays-Bas, Islande, Monténégro, Danemark, Croatie

Groupe II : Espagne, Allemagne, Suède, Norvège, Pologne, Russie

Quel est le classement des groupes de l'Euro de hand ?

Vous pouvez retrouver tout au long de la compétition le classement complet des groupes de l'Euro de hand. Pour la première phase, six groupes sont présents avant le tour principal composé de deux groupes (I et II).

Suivez les matchs de la France en direct

Tout au long de la compétition, vous pouvez suivre les matchs de l'équipe de France en direct via notre site.

Quelle diffusion TV pour l'Euro de hand masculin ?

Diffuseur gratuit exclusif des plus belles rencontres des Bleus, le Groupe TF1 proposera jusqu'à cinq matchs de l'Equipe de France, du 1er Tour à la finale du 30 Janvier sur TF1, en cas de qualification des Bleus alors que la chaîne beIN Sports diffusera en direct et en intégralité ce championnat d'Europe.

Quels sont les joueurs sélectionnés ?

Gardiens : Rémi DESBONNET (Usam Nîmes Gard) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) - Wesley PARDIN (Pays d'Aix Université Club)

Ailiers gauches : Hugo DESCAT (Montpellier HB) - Dylan NAHI (Kielce)

Arrières gauches : Thibaud BRIET (HBC Nantes) - Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Karl KONAN (Pays d'Aix Université Club) - Romain LAGARDE (Pays d'Aix Université Club)

Demi-centres : Kentin MAHÉ (Telekom Veszprem HC) - Aymeric MINNE (HBC Nantes)

Pivots : Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Théo MONAR (HBC Nantes) - Nicolas TOURNAT (PGE Vive Kielce)

Arrières droits : Julien BOS (Montpellier HB) - Dika MEM (FC Barcelone) - Melvyn RICHARDSON (FC Barcelone)

Ailiers droits : Benoît KOUNKOUD (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Montpellier HB) - Valentin PORTE (Montpellier HB - Cap)