France - Serbie : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

Les handballeurs français affrontent la Serbie, ce lundi à 20h30. Ils ont de bonnes chances de se qualifier pour le tour principal de l'Euro 2022.

Les Bleus vont-ils faire la passe de trois ? Après avoir battu l'Ukraine (36-23) et surtout la Croatie (27-22), l'équipe de France de handball semble avoir fait le plus dur. Les handballeurs français peuvent se contenter d'un match nul ou d'une défaite avec moins de sept buts d'écart face à la Serbie pour se qualifier pour le tour principal de l'Euro 2022. Mais comme les points sont conservés, ils ont tout intérêt à enchaîner une troisième victoire consécutive.

D'autant que les joueurs de Guillaume Gille ont une revanche à prendre : il y a un an, ils ont été battus par les Serbes lors des qualifications pour l'Euro (24-27). C'était le premier match de Guillaume Gille en tant que sélectionneur. "On a à cœur de remettre l'église au milieu du village", a annoncé Valentin Porte. Les Bleus sont les favoris de cette rencontre : la Serbie a remporté sa dernière médaille continentale lors de l'Euro 2012. Depuis, les "Orlovi" (aigles) n'ont signé aucune performance notable. Mais l'équipe a été réorganisée avec l'arrivée de Toni Gerona, qui entraîne également Chartres.

A quelle heure débute le match France - Serbie ?

Les arbitres Vaidas Mazeika et Mindaugas Gatelis donneront le coup d'envoi de ce France-Serbie à 20h30, ce lundi soir, à la Szeged Uj Arena (Hongrie).

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Serbie ?

Le match France-Serbie du groupe C de l'Euro 2022 de handball est diffusé sur la chaîne sportive beIN SPORTS 1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Serbie ?

Vous n'avez pas de télévision ? Ou vous n'êtes pas abonné au bon bouquet ? Vous pouvez suivre la rencontre en streaming sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT.

Guillaume Gille ne devrait pas beaucoup faire tourner lors de cette troisième rencontre du groupe C. Voilà les Bleus qui devraient débuter : V. Gérard - Mem, Mahé, Karabatic - Lenne, Fabregas, Descat.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Serbie ?

Les bookmakers n'ont quasiment aucun doute : pour eux, les Bleus vont remporter cette rencontre. Les cotes de la victoire française sont très peu attractives : entre 1,06 (NetBet) et 1,09 (vbet). La victoire de la Serbie est cotée 7 par bwin et 12 par Betclic. Quant au match nul, il est coté entre 10,5 (bwin) et 24 (zebet).