Biathlon : le programme des courses à Ruhpolding

Nouvelle semaine de biathlon en Allemagne avec la manche de Coupe du monde à Ruhpolding.

Après le sans faute de l'équipe de France féminine de biathlon lors de la dernière manche de Coupe du monde avec les victoires de Justine Braisaz-Bouchet sur le sprint, Julia Simon sur la poursuite et le relais féminin le dimanche, les Bleues entament cette nouvelle manche dans la Mecque du biathlon avec la même ambition. La semaine débute par un nouveau relais féminin ce mercredi à Ruhpolding, sans Justine Braisaz-Bouchet cette fois, préservée pour les courses individuelles, elle qui vise le gros globe de cristal cette année. Le relais français sera composé, dans l'ordre, de Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Sophie Chauveau et Julia Simon. Océane Michelon sera de son côté présente pour les courses individuelles.

Pour les hommes, il est temps de relancer la machine. Dépassée par les évènements, l'équipe de France masculine ne rayonne plus sur la planète biathlon, laissant tous les podiums aux Norvégiens qui enchaînent les triplés, quadruplés et même quintuplés depuis le début de l'hiver. Pour cette manche de Coupe du monde, Antonin Guigonnat a été rétrogradé en Coupe d'Europe et remplacé dans la sélection par le jeune Oscar Lombardot. Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Éric Perrot sont présents à Ruhpolding.

Quel est le programme de la Coupe du monde de biathlon ?

En 2023-2024, les biathlètes disputeront neuf étapes de Coupe du Monde et les championnats du monde à Nove Mesto (République Tchèque) :

Ruhpolding (Allemagne) : du 10 au 14 janvier 2024

Antholz-Anterselva (Italie) : du 18 au 22 janvier 2024

Championnats du monde de Nove Mesto (République Tchèque) : du 7 au 18 février 2024

Oslo-Holmenkollen (Norvège) : du 29 février au 3 mars 2024

Soldier Hollow (Etats-Unis) : du 8 au 10 mars 2024

Canmore (Canada) : du 14 au 17 mars 2024

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de biathlon ?

Le calendrier de la coupe du monde de biathlon de la saison 2023/2024 a été dévoilé par l'IBU (Union internationale de biathlon). Voici le calendrier :

Ruhpolding (10-14 janvier)

10/01 – Relais femmes (14h30)

11/01 – Relais hommes (14h30)

12/01 – Sprint femmes (14h30)

13/01 – Sprint hommes (14h30)

14/01 – Poursuite femmes (12h30)

14/01 – Poursuite hommes (14h45)

Antholz-Anterselva (18-21 janvier)

18/01 – Individuel court hommes (14h20)

19/01 – Individuel court femmes (14h20)

20/01 – Relais mixte simple (12h55)

20/01 – Relais mixte (14h45)

21/01 – Mass start hommes (12h30)

21/01 – Mass start femmes (14h45)

Championnats du monde de Nove Mesto (7-18 février)

7/02 – Relais mixte (17h20)

9/02 – Sprint femmes (17h20)

10/02 – Sprint hommes (17h05)

11/02 – Poursuite femmes (14h30)

11/02 – Poursuite hommes (17h05)

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Oslo (29 février-3 mars)

29/02 – Individuel femmes (14h15)

01/03 – Individuel hommes (14h15)

02/03 – Mass start femmes (13h20)

02/03 – Mass start hommes (15h20)

03/03 – Relais mixte simple (12h45)

03/03 – Relais mixte (14h45)

Soldier Hollow (8-10 mars)

08/03 – Relais hommes (20h25)

08/03 – Sprint femmes (23h00)

09/03 – Relais femmes (20h25)

09/03 – Sprint hommes (23h00)

10/03 – Poursuite femmes (17h00)

10/03 – Poursuite hommes (18h50)

Canmore (14-17 mars)

14/03 – Sprint hommes (17h40)

15/03 – Sprint femmes (17h40)

16/03 – Poursuite hommes (12h50)

16/03 – Poursuite femmes (15h10)

17/03 – Mass start hommes (12h50)

17/03 – Mass start femmes (15h10)

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Chloé Chevalier

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Caroline Colombo

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Emilien Claude ou Oscar Lombardot

Quand se déroulent les Mondiaux de Nove Mesto ?

