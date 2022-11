France - Pays-Bas : horaire, chaîne, pronos... Toutes les infos du match

FRANCE - PAYS-BAS. HANDBALL. Pour son dernier match du tour préliminaire de l'Euro féminin de handball, ce mercredi 9 novembre, la France défie les Pays-Bas. C'est une finale pour la première place du groupe C.

L'heure de bien terminer le travail. Qualifiée pour le tour principal de l'Euro féminin de handball, la France, dans un match au sommet ce mercredi 9 novembre, affronte les Pays-Bas pour la place de leader du groupe C. Pour l'heure, grâce à une meilleure différence de buts, les Bleues ont pris la tête de la poule. Après le large succès face à la Roumanie (21-35), Floriane André, gardienne de l'équipe de France, a appelé à se méfier des Hollandaises : "Ça sera vraiment le match le plus compliqué de la poule. C'est un adversaire redoutable. Ça sera le match pour la première place, il faudra bien le préparer."

Après un match qualifié de "référence", Olivier Krumbholz, sélectionneur de l'équipe de France attend de la continuité face aux Pays-Bas : "Il faut s'arquebouter sur nos qualités. On est dangereux grâce à notre défense, et en contre-attaque notamment. On a su très bien préparer la dernière rencontre. Maintenant, il faut aussi être sérieux face aux Pays-Bas. La Hollande a un bel et riche effectif."

A quelle heure débute le match France - Pays-Bas ?

Pour son dernier match de la phase préliminaire de l'Euro féminin de handball, la France défie les Pays-Bas au Boris Trajkovski Sports Center, à Skopje. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h30.

Pour suivre cet Euro féminin de handball, vous devez vous brancher sur beIN Sports. L'affiche entre la France et les Pays-Bas est diffusée sur beIN Sports 1.

Pour suivre France - Pays-Bas en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre cette rencontre de l'Euro féminin de handball sur beIN Sports 1.

La composition probable de la France : Darleux - Valentini, Nze Minko (cap.), Zaadi, Flippes, Toublanc, Foppa.

La composition probable des Pays-Bas : Duijndam - Dulfer, Smits, Housheer, Van der Heijden, Malestein, Freriks.