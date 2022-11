France - Monténégro : heure, chaîne... Les infos du match

Après trois victoires au premier tour, la France aborde le tour principal en position idéale. Face à l'autre invaincu, le Monténégro, elle entend bien prendre une option pour les demi-finales.

Tout se déroule jusque-là comme prévu. Tenante du titre, l'équipe de France a franchi le premier tour sans le moindre accroc et monte doucement mais sûrement en pression, à l'image de son dernier match. Face aux Néerlandaises, les Bleues ont dû hausser tous les curseurs dans l'agressivité et l'efficacité pour contenir une équipe rapide et redoutable en transition. Un test passé avec brio, Krumbholz sacrifiant à la rotation pour employer un peu plus ses cadres comme Cléopatre Darleux qui a tenu la maison tricolore quand leurs adversaires ont poussé fort pour revenir.

Fortes de leurs trois succès, les Bleues arrivent donc au tour principal en position de force et surtout habitées par une grande confiance dans leur jeu et leurs certitudes. Cette confiance ne sera pas de trop pour entamer cette deuxième phase d'autant plus face au Monténégro dans un choc qui pourrait ouvrir d'autres perspectives.

Le Monténégro sur un nuage

Co-organisateur de ce championnat d'Europe, le Monténégro a su parfaitement exploitée l'avantage de jouer à domicile pour enquiller les succès. Trois de suite, une première à l'Euro depuis 2012 quand la jeune nation des Balkans avait créé la sensation en allant décrocher le titre continental. S'il est trop tôt pour affirmer que les Monténégrines pourront envisager pareil destin, elles ont en tout cas montré de nouvelles dispositions après des années plus délicates. Guidées par leur ancienne gloire Bojana Popovic, elles peuvent compter sur des individualités fortes et au diapason à commencer par Jovanska Radicevic. Du haut de ses 36 ans, l'ailière droite traverse la compétition avec une rare efficacité et a déjà empilé 20 buts en trois rencontres, à 87 % de réussite au tir.

Plus en retrait, Djurdjina Jaukovic n'en constitue pas moins une menace. Eloignée des terrains durant 10 mois suite à une rupture des ligaments croisées du genou gauche en novembre 2021, manquant le championnat du monde, l'arrière gauche a faim de compétition et apporte son impact des deux côtés du terrain En défense, sa carrure de déménageuse (1,86 m pour 80 kg) constitue une force de dissuasion certaine pour les tireuses adverses quand en attaque, son bras surpuissant a la capacité de démolir toute résistance. Une arme d'autant plus redoutable quand elle est bien utilisée, ce que parvient à faire avec brio Milena Raicevic, meilleure passeuse de l'Euro avec déjà 30 caviars distribués. "L'atmosphère à Moraca était incroyable mais nous devons l'oublier et repartir sur de nouvelles bases à Skopje. Ce sera un défi difficile face à la France mais nous sommes motivés à continuer à jouer et à gagner", salive déjà la demi-centre monténégrine impatiente de se frotter aux Bleues.

Krumbholz : "L'équipe la plus roublarde"

Aussi, les Bleues devront une fois de plus serré les rangs pour les espaces et continuer à harceler pour venir perturber la circulation adverse. En bonne capitaine de défense, Béatrice Edwige saura mobiliser ses troupes et faire respecter la loi bleue, la plus dure de cet Euro (59 buts encaissés en 3 matches, ndlr).

Toutefois, la victoire ne se jouera pas que sur le plan technique ou athlétique. Elle se jouera peut-être même plus au mental. Rarement les rencontres face au Monténégro ont été fluides et cordiales. Ces oppositions ont plus souvent porté le sceau de la nervosité et de l'âpreté. Un combat de tous les instants contre une équipe sans pareil pour vous embobiner. "On espère avoir un arbitrage de qualité. On sait qu'elles vont jouer en tentant de les influencer. Si on a des arbitres médiocres, elles vont vraiment se faire balader. C'est l'équipe la plus roublarde (de l'Euro), sans aucune comparaison", insiste Olivier Krumbholz. Si la paire norvégienne choisie pour diriger la rencontre devrait le rassurer, restera à bien négocier ce profil particulier. Pas de quoi inquiéter Pauletta Foppa qui connaît bien le sujet monténégrin pour côtoyer en club Jaukovic, Grbic et Brnovic (8 joueuses de Brest seront sur la feuille de match, ndlr). "Elles sont très joueuses, à frôler la limite mais on fera tout pour les faire déjouer et péter un câble", glisse la jeune pivot avec un sourire. Après trois jours de repos qui ont permis de recharger les batteries, les Bleues sont prêtes pour le défi qui les attend, "un choc des cultures" selon les mots du sélectionneur, dont le vainqueur entrouvrira grandement les portes du dernier carré.

La rencontre entre la France et le Monténégro aura lieu à partir de 20h30, du côté de la A1 Arena SC Boris Trajkovski de Skopje, dans la capitale de la Macédoine du Nord.

Ce premier match du tour principal entre la France et le Monténégro sera retransmis en direct en clair sur TMC ainsi que sur beIN Sports 1, détenteur des droits de l'ensemble de championnat d'Europe.

La rencontre entre les Tricolores de Cléopatre Darleux et les Monténégrines de Jovanska Radicevic sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal ainsi que sur MyTF1.

Betclic : France : 1,28 / Nul : 10 / Monténégro : 4,30

Parions Sport : France : 1,28 / Nul : 11 / Monténégro : 4,35

Winamax : France : 1,27 / Nul : 10,50 / Monténégro : 4,20

France : Darleux - Toublanc, Foppa, Valentini, Flippes, Zaadi, Nze Minko.

Monténégro : Rajcic - Radicevic, Brnovic, Pavicevic, Malovic, Raicevic, Jaukovic.