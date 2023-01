France - Pologne : heure, chaîne TV... Les infos du match

Un an après un Euro fini au pied du podium, l'équipe de France part en quête d'une septième étoile avec un premier match difficile face à la Pologne. A Katowice, devant 11 000 Polonais chauffés à blanc, les Bleus auront fort à faire.

"On a envie d'entrer dans le vrai, de rentrer dans le dur." Théo Briet a parfaitement résumé le sentiment qui l'anime lui et tous ses coéquipiers de l'équipe de France. Même si la préparation a été courte, les Bleus ont hâte d'en découdre et de se mesurer à l'élite mondiale du handball. Deux ans après avoir fini au pied du podium, six ans après leur dernier sacre, Guillaume Gille et ses hommes s'avancent avec l'ambition de broder une septième étoile sur leur maillot. Un rêve à ce stade que la réalité va éprouver d'entrée et que les 11 000 supporters polonais attendus au mythique Spodek entendent bien transformer en cauchemar.

Ce soir, tout un peuple poussera fort derrière les siens pour tenter de les porter vers un Top 8 que la sélection n'a plus atteint depuis 7 ans en compétition internationale. Joueurs de Kielce, le grand club polonais, Dylan Nahi, Nedim Remili et Nicolas Tournat savent bien combien l'ambiance sera survoltée et susceptible de donner des ailes à une équipe privée de son meilleur atout le pivot du PSG Kamil Syprzak. Moins forte que par le passé, la Pologne ne sera pas évidente à appréhender dans ce contexte, d'autant que ses joueurs préparent l'évènement depuis près d'un mois. "Ce sera un match-piège à plus d'un titre, de par l'ambiance, de par la nature de l'adversaire, de par le fait qu'il s'agisse d'un premier match d'une grande compétition, de par notre préparation très courte… Rien ne sera facile, mais c'est comme ça", convient Nedim Remili.

Mathé : "Nous avons beaucoup de ressources"

L'ancien joueur du PSG sera l'une des armes majeures côté tricolore. Gêné ces derniers mois par un genou récalcitrant, le voilà à nouveau à 100 % et prêt à croquer dans cette compétition, un an après avoir déclaré forfait pour l'Euro. Le Cristolien au la charge, avec Kentin Mahé, de conduire le jeu tricolore et de faire en sorte que le collectif bleu s'accorde. En 2021, à Tokyo, il y était ainsi parfaitement parvenu et avait été un élément essentiel dans la reconquête de l'or olympique.

Même si elle a été frappée par une nouvelle série de blessures (Minne, Descat, Konan, N'Guessan, Kounkoud, Pardin, Villeminot), l'équipe de France arrive avec de beaux arguments à opposer aux armadas nordiques et espagnoles. "Nous avons beaucoup de ressources", confirme Erik Mathé, l'adjoint de Gille. A commencer par l'inusable Nikola Karabatic. Du haut de ses 38 ans, il fera office de grand sage pour ses 10èmes championnats du monde. Moins rayonnant qu'à son apogée, le Parisien tiendra la barre au poste d'arrière gauche où il encadrera la jeune garde incarnée par Briet (23 ans) et Prandi (24 ans). Il pourra s'appuyer sur son frère Luka, propulsé capitaine et qui apportera de la rotation au pivot à Fabregas et Tournat, ainsi que sur Valentin Porte ou Vincent Gérard.

Comme souvent, Gille a su former un groupe équilibré entre expérience et fougue, entre générations se nourrissant l'une l'autre. Reste à réussir le mariage et d'entamer la compétition comme il faut. Dans la fureur de Katowice, la scène semble idéale mais Mathé sait aussi combien cela peut peser. "Il faudra rester concentré et lucide au regard de l'engouement", prévient-il.

Un avertissement dont n'ont pas besoin certains cadres, qui ont vécu l'Euro 2016. A Cracovie, dans une Tauron Arena chauffée à blanc, les Bleus avaient craqué (25-31), ce qui leur avait coûté plus tard leur place en demi-finale. Pas question de revivre pareil scénario. Deux ans après la bulle covidée d'Egypte, Karabatic et consort ont rendez-vous avec la fureur polonaise, bien décidés à l'éteindre.

La rencontre entre la France et la Pologne aura lieu à partir de 21h et se tiendra à Katowice, dans la mythique salle du Spodek (11 000 places) à guichets fermés.

Le match entre la France et la Pologne sera diffusé en clair sur l'antenne de TFX et en simultané sur beIN Sports 1. La chaîne qatarie proposera l'intégralité de la compétition.

La rencontre entre la France de Vincent Gérard et la Pologne de Michal Olejniczak sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal et MyTF1.

BetClic : France : 1,27 / Nul : 9,75 / Pologne : 4,90

ParionsSport : France : 1,28 / Nul : 10,50 / Pologne : 4,50

Winamax : France : 1,23 / Nul : 9,00 / Pologne : 4,00

Si Vincent Gérard assurera bien sa place dans la cage tricolore, la base arrière sera composée de Remili en demi-centre entouré par Karabatic et Mem. Fabregas tiendra sa place au pivot quand Lenne évoluera sur l'aile droite et Grébille sera son pendant à gauche.

Côté polonais, Kornecki gardera la cage. La base arrière sera occupée par Moryto, Sicko et Jadraszczyk. Gebala sera aligné au poste de pivot quand les ailes seront animées par Daszek et Krajewski.