HANDBALL. France - Pologne : sur les bons rails, le résumé du match

Face à la Pologne, l'équipe de France est apparue en rodage mais a su assurer l'essentiel pour s'imposer de deux buts et parfaitement lancer ses championnats du monde (26-24).

22:41 - Comme en 2017 ? En s'imposant face à la Pologne, l'équipe de France a assuré l'essentiel et parfaitement entamé ses championnats du monde (26-24). Un succès étriqué qui n'est pas sans rappeler celui de 2017 quand les Bleus n'avaient gagné que d'un but à domicile sur un score quasiment identique (26-25). Espérons pour la bande à Guillaume Gille que cette victoire difficile face aux Polonais puissent augurer le même résultat final qu'il y a 6 ans, puisque que la France avait décroché à cette occasion son sixième titre mondial.

22:29 - La France s'impose contre la Pologne (26-24) Sicko accélère dans la défense tricolore et vient planter un dernier but. Insuffisant pour permettre à la Pologne d'éviter la défaite. Au bout d'un match qu'elle n'aura pas réussi à emballer et où elle aura peiné à mettre du rythme, l'équipe de France s'adjuge la victoire (26-24). Mem aura été précieux en attaque avec 6 buts, quand Gérard a su réaliser les arrêts déterminants en fin de match. Si des progrès restent à faire, l'entrée en lice dans ce Mondial Suédo-polonais est réussie.

22:27 - Nahi assure la victoire (26-23) Les Bleus font s'égrainer les secondes en jouant au large. Quand le bras des arbitres se lève, Mem accélère. le ballon passe par Karabatic et Fabregas avant d'arriver à Nahi qui marque sans opposition.

22:26 - Sicko pour l'espoir (25-23) Servi par Jedrazczyk, Sicko se joue de Mem à gauche en rentrant sa course, profite d'un écran devant Fabregas et vient planter un nouveau but qui permet aux Polonais de revenir à 2 buts mais avec seulement une minute à jouer.

22:23 - La double parade de Gérard (25-22) Alors qu'il a traversé la seconde période comme un fantôme, Gérard sort deux parades consécutives sur Moryto à l'aile droite et sur un tir secteur central de Sicko. Une belle inspiration alors qu'il ne reste plus que deux minutes dans ce match.

22:22 - Lenne à la finition (25-22) Fabregas est solide au contact et concentre les défenseurs avant de décaler sur l'aile droite Lenne. Ce dernier se régale de l'espace et trompe le portier adverse d'un tir au premier poteau.

22:20 - Fabregas tire sur le poteau, Remili malin (24-22) Servi dans une position compliquée au pivot, Fabregas ne met pas assez d'effet dans son ballon qui meurt sur le poteau gauche. Sur la remontée de balle polonaise, Remili provoque un passage en force de filou. Les Bleus s'en sortent bien sur cette séquence.

22:19 - Jedrazczyk dans l'intervalle (24-22) Suite à la sortie de Mem, Jedrazczyk exploite l'infériorité française en passant à gauche devant Fabregas, avant de tromper un Gérard, pas en réussite dans ce second acte.

22:18 - Mem prend 2 minutes (24-21) Alors que les Polonais font face à un bras levé des arbitres et sont sur le point de perdre le ballon, Mem est sanctionné d'une faute sur le pivot adverse et prend 2 minutes.

22:15 - Mahé donne de l'air (24-21) Après une attaque complètement ratée alors qu'ils étaient en supériorité numérique, les Polonais concèdent un penalty, Dawydzick balançant Fabregas pendant son tir. Mahé se charge de transformer la sanction d'un tir en première intention à gauche. Les Bleus prennent 3 buts d'avance et le coach des locaux appellent un temps mort pour casser la dynamique tricolore.

22:14 - Fabregas dans un trou de souris (23-21) Remili semble en peine dans son choix de jeu et attaque la défense secteur central avant de lâcher son ballon pour Fabregas. Au milieu de trois défenseurs, le pivot français réussit à trouver un espace et à l'exploiter.

22:12 - Briet se débloque (22-21) Mahé croise sa course à gauche et donne à Briet qui repique dans l'axe et prend à contrepied Morawski pour redonner l'avantage aux Bleus.

22:10 - Jedrazczyk ramène la Pologne (21-21) Après avoir faussé compagnie à la défense bleue, passant dans sn dos, Jedrazczyk enrhume Briet avec un cadrage-débordement d'école avant de tromper Gérard et d'égaliser pour la Pologne.

22:08 - Mem prend les choses en main (21-19) Dika Mem est dans une bonne dynamique. Servi par Mahé, il profite d'un mauvais appui de Pietrasik qui lui ouvre la porte dans laquelle il s'engouffre pour signer son 6e but. Il a marqué les trois derniers des Bleus.