France - Arabie Saoudite : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Deuxième match du Mondial de hand pour l'équipe de France qui affronte l'Arabie Saoudite.

Après sa victoire étriquée (26-24), mais victoire quand même, face à la Pologne mercredi 11 janvier pour le coup d'envoi du championnat du monde de handball, les Bleus visent déjà la qualification pour le tour principal face à l'Arabie Saoudite ce samedi 14 janvier à partir de 18h heure française. Pour suivre la rencontre, il faudra se brancher sur les antennes de beIN Sports 1, diffuseur officiel du Mondial de hand.

Après la première rencontre, Nikola Karabatic, capitaine en l'absence de son frère Luka, estime que les Bleus peuvent mieux faire. "Un premier match, c'est toujours compliqué, avec beaucoup d'impatience et de nervosité. Si en plus on joue contre le pays hôte, devant 10 000 spectateurs qui mettent la pression, leur donnent de l'énergie et mettent la pression sur les arbitres, c'est toujours plus compliqué(...) Je pense qu'on peut encore mieux faire (...) Dans les moments importants, on a su trouver les situations et on a bien défendu, mais on doit faire beaucoup mieux. On a su gérer les moments importants, mais parfois on joue trop lentement en voulant aller trop souvent aux duels. Mais on a su repérer tactiquement ce qui les mettait en danger. On a aussi su trouver les pivots sur les moments importants. Mais on ne doit pas se mettre dans cette situation là, après nos vingt premières minutes.