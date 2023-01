Slovénie - France : mission réussie pour les Bleus qui font un grand pas vers les quarts de finale

SLOVENIE - FRANCE. Déjà qualifiée pour le tour principal, l'équipe de France a parfaitement conclu son tour préliminaire avec une belle victoire face aux Slovènes (31-35). Grâce à ce succès, les Bleus font un grand pas vers les quarts de finale du Mondial.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:10 - Le classement du groupe B Avec cette victoire contre la Slovénie (31-35), les Bleus ont terminé le tour préliminaire du Mondial en tête du groupe B. Voici le classement en attendant la confrontation entre la Pologne et l'Arabie Saoudite : France : 6 points Slovénie : 4 points Pologne : 0 point Arabie Saoudite : 0 point

20:00 - Gille : "On est bien lancés" Au micro de nos confrères de BeIN Sports, Guillaume Gille a salué la deuxième période de ses joueurs : "C'était un vrai test. On rentre un peu frustrés aux vestiaires, à la mi-temps, parce qu'on se sentait plus dominateurs. Il a fallu beaucoup s'employer pour décoller les Slovènes et reprendre un bol d'air. C'était une partie très sérieuse, on a pris le maximum de points avant le tour principal. Je vais être tatillon, mais on a laissé beaucoup de situations à la Slovénie, on a eu une efficacité irrégulière. Mais on a trouvé les ingrédients dans ce match pour vaincre les Slovènes, à nous de trouver la recette pour la suite."

19:50 - Luka Karabatic : "Un championnat du monde, c'est très long" Après la victoire française, Luka Karabatic est revenu sur la performance des Bleus, sans se projeter réellement sur la suite de la compétition : "En deuxième mi-temps, on a pris le dessus. On a été plus dominants qu'eux. On savait que ça allait se jouer sur la durée, car l'équipe slovène a un jeu de duels, s'engage beaucoup. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à monter des ballons, malgré quelques déchets dans notre jeu. C'est très positif pour la suite. On ne se projette pas sur les quarts de finale. Un championnat du monde, c'est très long. On veut continuer à solidifier notre équipe, et surtout impliquer tout le monde."

19:43 - La blessure de Remili, point noir de la journée Seul point noir de cette belle victoire face aux Slovènes (31-35), Nedim Remili est sorti sur blessure malgré les sept buts de l'arrière droit.

19:38 - La France s'impose contre la Slovénie (31-35) Autour du duo Mahé -Remili (sept buts chacun), l'équipe de France s'est imposée face à la Slovénie (35-31). Mission réussie pour les Bleus qui terminent en tête du groupe B et qui se qualifient pour le tour principal en faisant un grand pas vers les quarts de finale.

19:33 - Nahi conclut le festival des Bleus (35-30) Cinquième but du match pour Dylan Nahi qui devrait conclure le festival des Bleus alors qu'il reste trente secondes à jouer.

19:32 - Richardson trompe Baznik ! (30-34) Après une belle tentative croisée, Melvyn Richardson trompe Baznik et redonne quatre buts d'avance aux Bleus.

19:31 - Vlah meilleur buteur (30-33) Après une défense en zone française, Aleks Vlah trompe Desbonnet sur un nouveau jet de sept mètres.

19:30 - Deux minutes pour Briet (29-33) Alors que Thibaut Briet a écopé d'un deux minutes pour avoir ceinturé un Slovène, Janc marque son troisième but de la rencontre.

19:28 - Briet en force (28-33) Au retour du temps-mort, Thibaut Briet marqué malgré son tir dévié par la défense slovène.

19:28 - Temps-mort français (28-32) Alors qu'il reste cinq minutes à jouer, Guillaume Gille vient de poser son deuxième temps-mort.

19:27 - Les Slovènes de nouveau dans le coup (28-32) Après la quatrième perte de balle française, Makuc part tout seul en contre avant d'ajuster Gérard.

19:26 - Novak entretient l'espoir (27-32) Bien servi par Vlah, Novak trompe Vincent Gérard dans le dos de la défense française.

19:24 - Nahi en contre-attaque (26-32) Après un missile de Thibaut Briet dans la lucarne de Baznik et un nouveau but de Vlah, Dylan Nahi va tromper le gardien slovène en contre-attaque pour donner six rogneurs d'avance aux Bleus.

19:22 - Encore Vlah ! (25-30) Aleks Vlah s'illustre encore sur penalty et permet aux Slovènes de revenir à cinq buts alors que Baznik avait stoppé la tentative de Nikola Karabatic à six mètres.

19:21 - Remili blessé (24-30) Après avoir fait plusieurs étirements, Nedim Remili ne reviendra pas. L'arrière droit est blessé.

19:20 - Makuc répond à Briet (24-30) Alors que Thibaut Briet a inscrit son premier but du match, Makuc se joue de la défense française.

19:19 - Kodrin brille (23-29) Avec ce but, Kodrin permet aux Slovènes de revenir à six buts alors qu'il reste treize minutes à jouer.

19:18 - Les Bleus s'envolent de nouveau (22-29) Alors que les Slovènes avaient recollé à trois buts, les Bleus ont remis un coup de collier pour prendre sept buts d'avance sur leurs adversaires du soir. Sur un service de Valentin Porte, Dylan Nahi est impeccable à la finition. Dans la foulée, Uros Zorman prend son dernier temps mort.

19:16 - Mahé double buteur (22-28) Après avoir inscrit un but important au bout de la possession, Kentin Mahé marque de nouveau dans la foulée dans les cages vides après un ballon récupéré. +6 pour les Bleus !

19:15 - Vlah encore buteur (22-26) Aleks Vlah transforme son troisième jet de sept mètres du match.

19:14 - Septième but de Remili (21-26) Quel tir en lucarne de Nedim Remili qui semble s'être blessé !

19:13 - Kentin Mahé redonne du rythme (21-25) Après avoir encaissé trois buts, les Bleus stoppent l'hémorragie par l'intermédiaire de Kentin Mahé.

19:11 - Les Slovènes de retour (20-24) Belle finition de Kodrin qui permet aux Slovènes de revenir à quatre longueurs.