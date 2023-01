DIRECT. France - Monténégro : suivez le match en live

Les Monténégrins n'y arrivent plus offensivement alors que les Bleus semblent redoubler d'efficacité à l'avant.

Les Bleus commencent à s'envoler et les Monténégrins demandent un temps mort par l'intermédiaire de leur sélectionneur qui sent que les choses se gâtent pour son équipe dans ce premier acte de France - Monténégro.

Les Français prennent une première option dans ce France - Monténégro grâce à une certaine efficacité offensive et un Vincent Gerard dans un très grand soir.

18:05 - Les buts s'enchainent (4-3)

Après un début de France - Monténégro timide, les deux équipes rentrent pleinement dans leur rencontre et trouvent de plus en plus la faille dans les défenses.