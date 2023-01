France - Espagne : les Bleus font le plein de confiance avant les quarts, le résumé du match

22:45 - Le résumé du match

Les Français continuent leur série de victoires après avoir écarté l'Espagne, qui était également invaincue (28-26). En première période, les deux nations ont mis du temps à se départager jusqu'à ce que la France prenne un avantage de trois buts. Mais cet avantage va être fragile très rapidement et la Roja va parvenir à faire son retour dans une première période marquée par une indiscipline défensive qui coutera cher. Juste avant le retour aux vestiaires, Vincent Gerard va faire un arrêt décisif qui permettra aux Bleus de rester à hauteur à la pause. Au retour des vestiaires, l'Espagne semble mieux revenu alors que les Bleus ronronnent un peu. Cela suffit à la Roja pour prendre un avantage de trois buts. Mais les Bleus se réveillent progressivement et parviennent à revenir à hauteur et à même reprendre l'avantage. Vincent Gerard va ensuite revêtir sa cape de meilleur gardien de la compétition en dégoûtant les attaquants espagnols qui ne trouveront plus autant la faille dans les dernières minutes de jeu. De son côté, l'attaque française va faire preuve de régularité et de maitrise pour asseoir la victoire. Les Bleus terminent donc premiers du groupe 1 avant de jouer les quarts de finale ce mercredi. Ils ne connaissent pas encore leur adversaire.