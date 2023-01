France - Espagne : heure, chaine TV... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de la dernière rencontre du tour principal de l'équipe de France de handball dans ce Mondial masculin face à l'Espagne qui se joue ce dimanche 22 janvier à 21h.

La France a l'occasion de terminer la phase de groupes de ce Mondial masculin de handball 2023 avec un sans-faute. Les hommes de Guillaume Gille ont gagné leur cinq premiers matches et sont déjà assurés de jouer un quart de finale. Mais pour autant, les Français risquent d'aborder cette rencontre avec une grande concentration car comme le dit le sélectionneur des Bleus un "France-Espagne est toujours fort de sens".

D'autant plus que la Roja est au niveau de la France en ce qui concerne les rencontres gagnées. En effet, les Espagnols réalisent également un sans-faute et sont eux aussi qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit donc d'un match pour la première place de groupe et une dernière répétition avec les rencontres à élimination directe.

A quelle heure débute le match France - Espagne ?

Le match France - Espagne débutera à 21h. Il se déroulera à la Tauron Arena de Cracovie en Pologne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Espagne ?

France - Espagne sera diffusé sur Bein Sports 3 et TMC. Un avant match sera assuré quelques minutes avant la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Espagne ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce France - Espagne. En effet, la plateforme digitale de Canal+, MyCanal, et celle de TF1, MyTF1, proposeront la rencontre.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Espagne ?

Sur les sites de paris sportifs les Bleus sont favoris de ce France - Espagne. Sur Betclic, ils sont à 1,60, le nul est à 8,80 et la victoire française à 2,84. Sur PMU, les Français sont aussi à 1,60 mais le nul est à 8,40 et la victoire espagnole à 2,90.