HANDBALL. France - Allemagne : les Bleus en difficulté, suivez le match en live

Deuxième jet de 7 mètres d'affilé et deuxième réussi pour Melvyn Richardson qui rapproche les Français.

Après l'échec de Kentin Mahé à 7 mètres il y a quelques minutes, c'est Melvyn Richardson qui s'avance et qui trompe Wolff.

Nikola Karabatic est trouvé devant la zone et frappe à bout portant mais il fait un superbe arrêt. Derrière le Français retente sa chance mais tombe à nouveau sur le solide portier allemand dans ce France - Allemagne.

Il est indéniablement le danger principal pour les Français dans ce France - Allemagne ! Yuri Knorr marque déjà son troisième but de la rencontre.

Andreas Wolff est chaud dans ce début de France - Allemagne et réalise un nouvel arrêt devant Yannis Lenne.

Dika Mem est encore tenu en échec face à Wolff et sur le contre allemand, Vincent Gerard est battu. Premier écart de deux buts réalisé par les Allemands dans ce match.

Avant ce France - Allemagne, jetons un oeil aux précédents résultats entre les deux nations. Elles se sont affrontées 54 fois dans l'histoire et les Bleus ont remporté 26 matches contre 21 pour les Allemands. À 7 reprises, les deux équipes se sont quittées sur un nul.

Ce France - Allemagne est un remake de la finale pour la 3e place du Mondial masculin de handball 2019 où les Bleus s'étaient imposés d'un petit but (26-25) grâce à un grand Kentin Mahé qui avait inscrit 7 buts.

Alors que ce France - Allemagne devait débuter à 20h30, les deux prolongations du précédent quart de finale entre la Norvège et l'Espagne poussent les organisateurs à décaler le début de la rencontre à 20h50.

Ce France - Allemagne est l'un des quatre quarts de finale de la compétition. Les trois autres se jouent ou se sont joués aujourd'hui. Le Danemark est le premier à décrocher un billet pour le dernier carré après avoir battu la Hongrie (40-23) et sera opposé à la Norvège ou l'Espagne qui sont encore en prolongations. De l'autre côté du tableau, la Suède affronte l'Égypte et le vainqueur de ce match affrontera la France ou l'Allemagne.

Valentin Porte s'est mis en confiance avant ce France - Allemagne en inscrivant son 400e but sous les couleurs de son pays après un superbe geste. Découvrez ou redécouvrez ce but extraordinaire de l'ailier droit.

Petit coup dur avant ce France - Allemagne puisque Thibaud Briet prendra place en tribunes aux côtés de Charles Bolzinger à cause d'une douleur à la main. En revanche, Nikola Karabatic fait son retour pour ce quart de finale.

19:44 - Les Allemands, des adversaires redoutables

C'est un nouveau tournoi qui commence aujourd'hui pour la France et l'Allemagne. En effet, plus le droit à l'erreur pour les deux nations. D'autant plus que l'Allemagne, contrairement à l'équipe de France, a déjà connu un revers dans cette compétition avec une défaite lord de la dernière journée de poules face à la Norvège (26-28).