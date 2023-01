Bruno Martini : quels sont les faits reprochés au président de la Ligue de handball ?

L'ancien champion du monde de handball est poursuivi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques" ce lundi 24 janvier.

Il faisait parti de la légende du handball français. Champion du monde 1995 et 2001, Bruno Martini a été placé en garde à vue lundi 24 janvier pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques". Il a été déféré vers le parquet de Paris dès mardi soir et est pour le moment en liberté en vue d'une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité comme l'explique France Info.

Quels sont les faits reprochés à Bruno Martini ?

Président de la Ligue nationale de handball, Bruno Martini était sous la menace d'une enquête depuis 2 ans. Tout part de la plainte d'un adolescent de 13 ans à l'été 2020. Ce dernier a indiqué à la police avoir été approché sur un réseau social par un homme qui l'a amené à échanger avec lui plusieurs selfies et vidéos à caractère sexuel. L'homme lui avait même proposé un rendez-vous et payé un taxi pour le faire venir jusqu'à lui avant de rebrousser chemin au dernier moment.

Après plusieurs mois d'enquête, les enquêteurs ont découvert Bruno Martini derrière le pseudo et ont interpellé l'ancien gardien à son domicile parisien. Ses deux appartements, à Paris et à Montpellier, ont été perquisitionnés et son matériel informatique a été saisi. Ce dernier a rapidement reconnu devant les enquêteurs avoir approché le jeune homme, mais assure avoir cru qu'il avait plus de 15 ans.

Que risque Bruno Martini ?

En échange de la reconnaissance de sa culpabilité comme l'explique France Info, il lui sera proposé une peine inférieure à celle encourue de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.