Bruno Martini : il reconnait les faits et va être condamné à un an de prison avec sursis

Poursuivi pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques" ce lundi 24 janvier, Bruno Martini va être condamné à un an de prison avec sursis.

Il faisait parti de la légende du handball français. Champion du monde 1995 et 2001, Bruno Martini a été placé en garde à vue lundi 24 janvier pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques". Il a été déféré vers le parquet de Paris dès mardi soir. Selon les informations du Parisien, Bruno Martini va être condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis. Il écope également de 2500 euros d'amende et de cinq ans d'interdiction d'exercer avec des mineurs.

Sur les réseaux sociaux, la ministre des Sports s'est montrée inquiète de tous les évènements de ces dernières semaines (Bernard Laporte, Noël Le Graët), mais salue la réaction des instances. "Comme chacun ce matin, je suis profondément choquée par ces informations dont la justice s'est saisie. Les instances du handball se sont rapidement mobilisées et se réunissent à 13h autour d'un comité directeur exceptionnel de la LNH, en présence de la fédération française de handball, a expliqué sur Twitter la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. J'ai pleinement confiance dans le fait qu'elles prendront toutes les décisions qui s'imposent, tant sur le plan des sanctions disciplinaires que sur le futur de la gouvernance. "

Quels sont les faits reprochés à Bruno Martini ?

Président de la Ligue nationale de handball, Bruno Martini était sous la menace d'une enquête depuis 2 ans. Tout part de la plainte d'un adolescent de 13 ans à l'été 2020. Ce dernier a indiqué à la police avoir été approché sur un réseau social par un homme qui l'a amené à échanger avec lui plusieurs selfies et vidéos à caractère sexuel. L'homme lui avait même proposé un rendez-vous et payé un taxi pour le faire venir jusqu'à lui avant de rebrousser chemin au dernier moment.

Après plusieurs mois d'enquête, les enquêteurs ont découvert Bruno Martini derrière le pseudo et ont interpellé l'ancien gardien à son domicile parisien. Ses deux appartements, à Paris et à Montpellier, ont été perquisitionnés et son matériel informatique a été saisi. Ce dernier a rapidement reconnu devant les enquêteurs avoir approché le jeune homme, mais assure avoir cru qu'il avait plus de 15 ans.

Une démission réclamée

En plein championnat du monde de handball, l'affaire fait beaucoup de bruit. S'il n'y a pas de réaction au sein du staff tricolore, la Fédération a publié un communiqué ce mercredi, réclamant la démission de leur président. "La FFHandball a pris connaissance aujourd'hui, avec stupéfaction, des faits extrêmement graves reprochés à Bruno Martini, président de la Ligue Nationale de Handball, qu'il semble reconnaitre, et qui n'ont pas leur place dans le sport. De son côté, au regard des faits reprochés et de l'exemplarité qui ne doit souffrir d'aucune suspicion concernant toute fonction d'élu, la Fédération appelle Bruno Martini à démissionner de l'ensemble de ses mandats au sein de la famille du handball et notamment de son rôle de représentant de la LNH au sein du conseil d'administration de la FFHandball et ce jusqu'à la communication définitive des résultats de l'enquête. Dans la droite ligne de sa politique de tolérance zéro qu'elle prône sur le sujet depuis plusieurs années, la FFHandball réaffirme sa détermination à lutter contre toutes formes de violence et entend rappeler qu'elle condamne sévèrement de tels faits, lorsqu'ils sont établis et quelle que soit la personne mise en cause."