France - Danemark : heure, chaîne TV... Les infos de la finale

FRANCE - DANEMARK. Six ans après la dernière finale dans un Mondial de handball, les Bleus ont l'occasion de remporter ce soir un septième sacre continental face aux Danois. Découvrez toutes les infirmations sur la finale du championnat du monde 2023.

Après l'Allemagne et la Suède en phase finale du Mondial, place au Danemark ! Ce soir, l'équipe de France a l'occasion de remettre la main sur le titre continental, sept ans après le dernier sacre face à la Norvège. Cette affiche de rêve face aux Danois aura une saveur particulière pour les coéquipiers de Mikkel Hansen, plus d'un an et demi après une défaite face aux Bleus en finale des Jeux olympiques. Pour cette "ultime bataille", Guillaume Gille pourrait être privé de Nikola Karabatic (pied), Elohim Prandi (poignet) et Thibaud Briet (doigt) qui sont incertains. Avant la finale, le sélectionneur des Bleus n'a pas caché l'adversité qui attend ses joueurs ce soir : "Le Danemark nous connaît bien et aura envie de proposer des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est assez fréquent dans les préparations de match qu'ils fassent évoluer leur registre de jeu quand ils nous jouent."

À quelle heure débute France - Danemark ?

Le coup d'envoi de la finale du Mondial 2023 de handball opposant la France au Danemark est prévu dimanche 29 janvier à 21h00 à la Tele2 Arena de Stockholm (Suède).

Sur quelle chaîne suivre France - Danemark ?

Détenteur en exclusivité des droits TV du championnat du monde de handball, BeIn Sports 1 diffusera la rencontre entre la France et le Danemark. TF1 proposera également la retransmission de l'affiche en clair.

Si vous souhaitez regarder la finale du Mondial 2023 de handball entre la France et le Danemark sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports ou vous créer un compte sur MYTF1.

