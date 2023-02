Direct. Mondiaux de biathlon 2023 : pas de médaille pour Julia Simon, la course en live

Pas de titre ni même de médaille pour la Française Julia Simon ce vendredi 10 février lors de l'épreuve du sprint. La Française est tout de même placée pour la poursuite.

Sommaire Le programme

Biathlètes français

Quentin Fillon-Maillet

Julia Simon

Diffusion TV L'essentiel Déception pour la Française Julia Simon. Leader de la Coupe du monde, elle n'a pas pu faire mieux qu'un 8/10 sur le tir dans la course sprint et ne prendra pas de médaille pour cette première course individuelle des Mondiaux ce vendredi 10 février.

À domicile, c'est l'Allemande Denise Herrmann, leader de la spécialité au classement de la Coupe du monde, qui s'est imposée.

Suivez les temps forts de la course sprint des Mondiaux de biathlon et les réactions.

En direct

16:02 - Julia Simon 10e, Denise Herrmann-Wick Fin du direct. La course est terminée. Denise Herrmann-Wick s'impose avec le meilleur temps et un 10/10. A domicile l'Allemande a été irréprochable. Avec ce résultat, la nouvelle championne du monde du sprint partira en première position lors de la poursuite de dimanche. La course débutera à 13h25. Par conséquent, Julia Simon sera à la dixième place au départ de cette poursuite. Hanna Oeberg et Linn Person complète le podium. Chloé Chevalier est 14e, Anaïs Chevalier-Bouchet 22e, Lou Jeanmonnot 23e. Elles se qualifient donc pour la poursuite de dimanche. Sophie Chauveau, elle ne participera pas à cette épreuve dimanche car elle n'a pas réussi à se glisser dans le top 40. Le classement des Championnats du monde de sprint à Oberhof : 1. Denise Herrmann-Wick

2. Hanna Oeberg

3. Linn Person

4. Marte Olsbu Roeiseland

10. Julia Simon

14. Chloé Chevalier

22. Anaïs Chevalier-Bouchet

23. Lou Jeanmonnot 15:50 - Denise Herrmann-Wick championne du monde Il n'y avait plus de doute, Denise Herrmann-Wick est la nouvelle championne du monde. 15:48 - "Les deux kilomètres les plus importants de ma vie", Linn Person "ll s'agit des deux kilomètres les plus importants de ma vie", s'est félicitée la Suédoise, troisième à 26 seconde de l'Allemande. Dans la Coupe du Monde, elle occupe la 7e place. Hanna Oeberg est deuxième à 2 secondes de la première place. 15:45 - "Je ne pouvais pas imaginer ça", Denise Herrmann-Wick "Je ne pouvais pas imaginer ça, être championne du monde devant son public avec ses amis. Avec le dossard rouge c'est une pression supplémentaire", reconnait Denise Herrmann-Wick qui a eu un 10/10 au tir. 15:42 - Denise Herrmann-Wick va l'emporter à domicile ! Si la course n'est pas encore terminée, Denise Herrmann-Wick semble quasiment sacrée chez elle. Elle est toujours en tête de ce classement 1h10 après le départ. Toutes les biathlètes sont parties de la ligne de départ. 15:39 - "La dernière balle me coûte cher", Chevalier Chloé Chevalier, en 14e position a réagit sur Eurosport : "La dernière balle me coûte cher. J'aurais pu viser une 6e ou 8e place" 15:34 - La dernière française est arrivée Sophie Chauveau est arrivée et est provisoirement à la 26e place de ce sprint. Lou Jeanmonnot, sa compatriote la devance à la 24e place. Les deux coéquipières devraient presque partir simultanément lors de la poursuite de dimanche. 15:32 - "Je me suis tiré une balle dans le pied", Julia Simon "Je m'en veux un petit peu. Il faut que j'arrête de faire des cadeaux si facilement. Aujourd'hui je me suis tiré une balle dans le pied. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Tout peut arriver ici, il n'y a aucune limite à avoir, ça fait mal mais ça n'est pas fini", vient de témoigner au micro d'Eurosport Julia Simon qui se tourne donc déjà vers la poursuite dimanche. 15:25 - La dernière française au pas de tir Sophie Chauveau, dernière française en lice, vient de louper deux tirs. 15:23 - Les Françaises se loupent Chloé Chevalier a, à son tout franchie la ligne d'arrivée. Elle se place provisoirement à la 14e du classement du sprint de ces Championnats du monde à Oberhof. 15:20 - Julia Simon continue de chuter au classement Deux Suédoises pour le moment occupent la 2e et 3e place sur le podium derrière Denise Herrmann-Wick. Les deux erreurs de Julia Simon ont coûté cher et l'Albertvilloise pointe désormais à la 9e place. 15:18 - Lou Jeanmonnot, "la piste est vraiment dur" Après être arrivée Lou Jeanmonnot a décrit une "piste vraiment dur. Je vais passer à autre chose", a-t-elle poursuivie sur Eurosport. Prochain rendez-vous dimanche pour la poursuite dames. 15:15 - Chloé Chevalier prend un tour de pénalité Le podium s'est sans doute échappé pour la Française qui ressort à 20 secondes du temps de référence. 15:13 - Denise Herrmann-Wick virtuellement en or Denise Herrmann-Wick avec ce temps sera provisoirement la première à partir sur la poursuite. Le temps obtenu dans cette course détermine l'ordre de départ de chaque biathlète. Pour le moment, le temps à battre est de 21'19''17 centièmes. 15:07 - Denise Herrmann-Wick bientôt en or ? Hanna Oeberg ne parvient pas à faire un meilleur chrono que Denise Herrmann-Wick. La victoire de l'Allemande se précise. 15:06 - Julia Simon ne sera pas sur le podium Denise Herrmann-Wick et Lisa Vittozi, sont arrivées et dépassent Julia Simon qui descend à la quatrième place. Julia Simon n'aura pas de médaille. 14:59 - Julia Simon ne sera pas championne du monde Julia Simon hérite provisoirement de la seconde place du classement de ce sprint. Durant la course, elle a été pénalisée de deux tours de pénalité. 14:59 - Les premiers résultats Elvira Oeberg à plus de 20 secondes sur Marketa Davidova. Lisa Vittosi deuxième provisoire. 10 sur 10 pour Denise Herrmann-Wick sur le tir debout. 14:56 - Davidova est arrivée Le dossard 3 Marketa Davidova est la première biathlète à être arrivée. Elle a réalisé un 10/10 au tir. 14:55 - Les fautes se paient chères Marte Olsbu Roeiseland et Dorothea Wierer sanctionnées au tir. Les écarts se creusent. Hanna Oeberg réalise pour le moment la meilleure opération. 14:52 - Julia Simon échoue au tir debout Deux fautes au tir debout pour Julia Simon sanctionnée par deux tours de pénalités. 14:51 - Julia Simon aura t-elle une médaille ? Julia Simon toujours deuxième malgré les arrivées de sérieuses candidates comme Dorothea Wierer. 14:49 - Marketa Davidova en tête Marketa Davidova est à 10 sur 10 et vient de conclure son tir debout. Elle a déjà été sacré en or sur une épreuve individuelle lors des derniers mondiaux. Elle est en tête. 14:47 - La plupart des favorites sont parties La championne olympique Marte Olsbu Roeiseland est partie à l'instant. Dans le même temps Lou Jeanmonnot a loupé son tir couché. 14:45 - Julia Simon actuellement deuxième ! Julia Simon a fait un sans faute et est ressortie deuxième après le tir couché. LIRE PLUS

Le programme des mondiaux à Oberhof

Vendredi 10 février : sprint 7,5 km dames, 14h30

sprint 7,5 km dames, 14h30 Samedi 11 février : sprint 10 km hommes; 14h30

sprint 10 km hommes; 14h30 Dimanche 12 février : poursuite 10 km dames, 13h25 et poursuite 12,5 km hommes, 15h30

poursuite 10 km dames, 13h25 et poursuite 12,5 km hommes, 15h30 Mardi 14 février : individuel 20 km hommes, 14h30

individuel 20 km hommes, 14h30 Mercredi 15 février : individuel 15 km dames, 14h30

individuel 15 km dames, 14h30 Jeudi 16 février : relais mixte simple, 15h10

relais mixte simple, 15h10 Samedi 18 février : relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h

relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h Dimanche 19 février : mass start 15 km hommes, 12h30 et mass start 12,5 km femmes, 15h15

Quelle est la sélection française à Oberhof ?

L'équipe de France de biathlon a sélectionné pour ces mondiaux d'Oberhof 12 biathlètes qui seront portés par Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon.

Equipe de France femmes

Julia Simon

Anaïs Chevalier-Bouchet

Caroline Colombo

Lou Jeanmonnot

Sophie Chauveau

Chloé Chevalier



Equipe de France hommes

Emilien Jacquelin

Quentin Fillon-Maillet

Fabien Claude

Antonin Guigonnat

Eric Perrot

Oscar Lombardot

Quentin Fillon-Maillet

En remportant 5 médailles olympiques aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février 2022, Quentin Fillon-Maillet avait ébloui le monde du sport et du biathlon. Les temps sont cependant plus difficiles et la moisson est moins importante qu'en Chine. Le Jurassien pointe actuellement à la 4e place de la coupe du monde avec 483 points derrière la triplette norvégienne Boe, Laegreid et Christiansen. Le Français n'a jusqu'ici effectué qu'un seul podium en individuel lors de la poursuite de Pokljuka (Slovénie) le 7 janvier dernier.

Julia Simon en tête du classement

Julia Simon domine le classement de la coupe du monde des femmes 2022-2023 avec 811 points. Elle compte à ce jour : 3 victoires individuelles, 9 podiums individuels et devance de 141 points sa concurrente directe Elvira Oeberg. A 26 ans, avec une médaille d'or en championnats du monde en relais mixte simple à Pokljuka, la Savoyarde a bouleversé la hiérarchie et pourrait s'offrir le plus beau titre de sa carrière le 19 mars prochain.

Quelle diffusion TV ?

Les mondiaux de biathlon seront à suivre en direct sur les antennes de la Chaîne L'Equipe et sur les plateformes d'Eurosport (Eurosport 2 et Eurosport.fr.