Pop in the City à Paris : la billetterie ouvre ! Quel est le concept de la course ?

Rendez-vous le 24 juin prochain à Paris pour un raid urbain féminin qui rassemble 600 femmes.

Vous êtes une femme et vous voulez découvrir la ville de Paris d'une façon totalement inédite ? Pop in the City débarque dans la capitale française le 24 juin prochain comme en 2018 pour un raid urbain regroupant 600 femmes. Durant une journée, en équipe de deux, grâce à un roadbook composé de nombreuses énigmes, vous pouvez réaliser plusieurs défis avant de franchir la ligne d'arrivée. Pour y parvenir, vous pouvez faire appel aux habitants, emprunter les transports en commun...

À la fin de la course, une cérémonie de remise des prix se déroulera avec plusieurs catégories. Le classement des popeuses addicts (les plus fidèles, qui ont participé au minimum à 3 Pop In the City en 3 ans), le classement des nouvelles popeuses ou encore le BIG classement général. Une team fairplay, votée par les bénévoles sur les lieux des challenges sera également récompensée.

Pour pouvoir participer à la course, rien de plus simple, il faut se rendre sur le site officiel, l'inscription débutera le 21 février à partir de 12h. Les tarifs de la billetterie :