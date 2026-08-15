Couple, rôle d'acteur, musique... La vie secrète de Florent Manaudou

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SIPA 01182702 000114 © CHRISTOPHE SAIDI/SIPA (publiée le 14/08/2026)
Alors qu'il avait évoqué après les JO de 2024 la possibilité de prolonger sa carrière jusqu'aux championnats d'Europe de natation 2026 à Paris, Florent Manaudou n'a en fait jamais repris la natation à haut niveau depuis ses deux médailles à La Défense Arena (bronze sur 50m, argent sur le relais 4x100m 4 nages). C'est finalement à ces championnats qu'il tire sa révérence via une cérémonie spéciale samedi 15 août à 18h, une échéance officialisée jeudi 13 août sur France 2 : "Deux ans après, j'annonce la fin".
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La Rédaction