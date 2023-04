Lettonie - France : heure, chaîne TV... Comment suivre le match ?

La France a assuré l'essentiel en validant son ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne le 11 mars dernier, mais les Bleus doivent encore disputés les deux derniers matchs de la poule 8 dont celui de ce 26 avril en Lettonie.

La France n'a plus rien à jouer dans cette phase qualificative pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne (Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Mannheim, Munich et Berlin), du 10 au 28 janvier 2024, les Bleus étant qualifiés pour la compétition. Ils se déplacent mercredi 26 avril en Lettonie qui pointe à la dernière place du groupe 8. Il reste deux rencontres à l'équipe de Guillaume Gille avant de finir l'entièreté de ses matchs.

Après son voyage à l'Est, les tricolores recevront l'Italie le 30 avril qui défie d'abord la Pologne jeudi 27 avril. Pour ces oppositions, le sélectionneur a décidé de faire appel dans sa liste de 18 joueurs à un nouveau gardien. Il s'agit du portier de Dunkerque, Samir Bellahcene. Il est récompensé par ses performances en Liqui Moly Starligue. Jusqu'à aujourd'hui, il est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts avec un bilan d'environ 11 arrêts par rencontre. Le sélectionneur a également profité que ces deux rendez-vous ne soient pas des échéances importantes pour rappeler d'anciens joueurs comme Jean-Jacques Acquevillo, Julien Bos et Théo Monar. Parmi les champions olympiques présents dans le groupe, on retrouve Romain Lagarde, Nicolas Tournat et Melvyn Richardson. "Nous avons souhaité donner du temps de repos supplémentaire aux cadres de l'équipe qui ont le plus été sollicités ces derniers mois. C'est dans cette optique-là que cette liste s'est construite", a expliqué Guillaume Gille.

A quelle heure débute le match Lettonie - France ?

La Lettonie compte une heure de plus que la France. La rencontre entre la Lettonie et la France sera diffusée à 18h40 fuseau horaire français, c'est-à-dire à 19h40 heure locale.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lettonie - France ?

Ce match de qualification opposant la Lettonie à la France sera retransmis sur les antennes de BeIN Sports.

Quelle diffusion streaming pour le match Lettonie - France ?

La chaîne Qatari met à disposition de ses abonnés des plateformes streaming sur lesquelles les matchs peuvent être diffusés en streaming.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Lettonie : 11,50 / Nul : 21,00 / France : 1,01

Lettonie : 11,50 / Nul : 21,00 / France : 1,01 Unibet : Lettonie : 11,50 / Nul : 21,00 / France : 1,01

Lettonie : 11,50 / Nul : 21,00 / France : 1,01 Bwin : Lettonie : 31,00 / Nul : 31,00 / France : 1,01

Quel est le classement de la France ?

La France est déjà qualifiée pour le prochain Euro 2024 et est invaincue dans son groupe 8. La Pologne et l'Italie se disputent ardemment la seconde place.