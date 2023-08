Rémi Enigma : les circonstances de sa mort expliquées

Le célèbre grimpeur urbain Rémi Enigma s'est tué lors de l'ascension d'un building à Hong Kong.

Rémi Lucidi, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Rémi Enigma, adepte de l'"urban climbing" qui consiste à escalader des bâtiments sans protection et en toute illégalité, s'est tué jeudi 27 juillet en tentant d'escalader la tour Tregunter à Hong Kong. 24e gratte-ciel le plus haut de Hongkong, deux cent vingt mètres de haut et 68 étages. Selon les informations de plusieurs médias et afin de déjouer la sécurité, le jeune français avait prétendu retrouver un ami au 40e étage de la tour. Les caméras de sécurité l'ont filmé dans les escaliers du 49e étage où la trappe permettant d'accéder au toit a été retrouvée ouverte et forcée.

A 19h38, une femme de ménage aurait aperçu le jeune homme frapper aux fenêtres de la tour Tregunter. Cette témoin a appelé la police mais, malheureusement, le grimpeur a perdu l'équilibre et est tombé de plus de 200m avant de pouvoir être secouru. D'après la police hongkongaise, Rémi Lucidi se serait retrouvé piégé à l'extérieur du building. "Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, confie Max, un ami ukrainien de Rémi, dont la cause officielle de la mort n'a pas encore été révélée. Mais je suis sûr que c'est un malheureux accident. Il n'était pas stupide et il ne ferait certainement pas quelque chose qui pourrait le tuer " indique un ami au Parisien