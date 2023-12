HANDBALL. France - Norvège : les Bleues sont sacrées pour la troisième fois après une finale magnifique, le résumé

21:00 - Le résumé du match

La France remporte un troisième titre mondial en venant à bout de la Norvège (31-28). Le début de rencontre est une grande partie d'échecs particulièrement ouverte. Les deux équipes se rendent coup pour coup et l'égalité tient pendant les 20 premières minutes. Mais en fin de première période, l'équipe de France fait la différence. Les joueuses d'Olivier Krumbholz parviennent à prendre jusqu'à quatre longueurs d'avance face à des Norvégiennes qui sont plus en difficulté dans les dernières minutes du premier acte. À la pause, les Bleues rentreront aux vestiaires avec une avance de trois buts mais avec un total conséquent de 20 réalisations. Le début de la deuxième période est sur la continuité de ce qu'il s'est passé lors du début du match. Les buts s'enchainent et les Bleues parviennent à maintenir l'écart. Mais à dix minutes de la fin, les Scandinaves vont progressivement combler leur retard. Les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont plus qu'un petit but d'avance en rentrant dans ce fameux money time. Les Françaises sont même réduites à à six mais c'est paradoxalement à ce moment que les Françaises vont reprendre de l'avance emmenée par une immense Lena Grandveau. Les Norvégiennes n'arriveront plus à recoller au score et le 26e Championnat du monde de handball féminin reviendra plus que logiquement à l'équipe de France.