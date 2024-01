Luke Littler : "Je ne me lève qu'à midi et je vais chercher mon omelette au jambon et au fromage", qui est le prodige des fléchettes ?

Agé seulement de 16 ans, Luke Littler est le petit prodige des fléchettes.

Son nom ne vous dit peut être pas grand chose et vous ignorez peut être que la championnat du monde de fléchettes se dispute actuellement à Londres en Angleterre, mais à tout juste 16 ans, Luke Littler est en train de devenir une véritable star Outre Manche. Comparé à Emma Raducannu, la joueuse de tennis qui avait créé l'exploit en remportant l'US Open 2021 à 18 ans, alors que personne ne la connaissait réellement, le jeune prodige déchaîne les foules et la presse anglaise à quelques heures de la grande finale des Mondiaux.

Pour parvenir en finale, Luke Littler a réalisé un parcours sans faute, éliminant les stars des fléchettes les uns après les autres comme le champion du monde 2018 en demi-finale. Si les Anglais s'éprennent de ce jeune athlète, c'est aussi en raison de sa personnalité. Discret, réservé, timide... Normal pour un jeune homme de 16 ans sous les feux des projecteurs. "Je dois rester concentré, être Luke Littler et me détendre. C'est incroyable. Je me suis seulement fixé pour objectif de gagner un match et de revenir après Noël et je suis toujours debout" a-t-il expliqué devant les journalistes.

Un phénomène de précocité

Avec ses 16 ans, Luke Littler pourrait devenir le plus jeune champion du monde, battant très largement Michael van Gerwen, âgé de 24 ans et 9 mois lors de son titre en 2014. Une précocité record qui a commencé à l'âge de 14 ans et demi avec ses toutes premières compétitions.

Un "régime" particulier

Naturel, Luke Littler profite de la vie et à son âge, il a bien raison. Interrogé sur sa routine, l'Anglais a expliqué très calmement : "Je vais continuer à faire ce que j'ai fait. Je ne me lève qu'à midi, je vais chercher mon omelette au jambon et au fromage, je viens ici et je prends ma pizza, puis je vais sur le tableau d'entraînement. C'est ce que je fais tous les jours : tant que cela ne casse pas, je ne répare pas."

Fan de Manchester United

L'Anglais est fan de foot et pas de n'importe quel club puisque Luke Littler supporte les Red Devils de Manchester United. Une passion avouée et approuvé par le club puisque ce dernier l'a déjà invité du côté d'Old Trafford pour assister à une rencontre après les Mondiaux. Plusieurs joueurs ont également souhaité bonne chance à l'Anglais. Fan également de rugby, il supporte les Warrington Wolves.

Des sandwichs à vie ?

Comme le rapporte Ouest France, une grande chaine de restauration rapide à Londres a promis à Luke Littler de recevoir des sandwichs à vie en cas de victoire lors de la finale des Mondiaux.

Double champion du monde junior

En attendant peut être la consécration ultime, Luke Little est double champion du monde junior après un premier sacre en 2021 et un deuxième en novembre 2023.