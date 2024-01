France - Macédoine du Nord : début de l'Euro pour les Bleus ! Heure, chaine... Les infos

Ce mercredi, l'équipe de France effectue son entrée en lice à l'Euro 2024 de handball où les Bleus affrontent la Macédoine du Nord à Düsseldorf.

Ce mercredi 10 janvier, l'équipe de France de handball effectue son entrée en lice au championnat d'Europe 2024 (10-28 janvier), une compétition que les Bleus n'ont plus remporté depuis dix ans. Opposés à la Macédoine, les Bleus défient la nation la plus "abordable" du groupe. Avant d'arriver en Allemagne où se déroule l'Euro, les joueurs de Guillaume Gille ont parfaitement préparé le rendez-vous avec des larges succès contre la Tunisie (35-26) et le Brésil (37-28). Pour ses débuts en fin d'après-midi, Dika Mem et ses partenaires vont connaître une expérience peu commune. En effet, ils vont jour dans le stade de Düsseldorf, d'une capacité de 55 000 places.

Après la victoire face au Brésil samedi 6 janvier, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas caché à nos confrères de L'Equipe son envie et sa détermination à l'idée de disputer ce championnat d'Europe outre-Rhin : "Ça va être un Euro de tous les superlatifs. En Allemagne, dans un pays qui a beaucoup compté pour moi en tant que joueur, c'est aussi une relation particulière que j'ai avec cette culture, les Allemands. C'est aussi pour ça que ça rend la compétition intéressante, on est dans la partie de tableau de l'Allemagne, on va se retrouver avec quelques couleurs que je connais bien et des drapeaux qui vont flotter un peu plus que d'habitude autour de nous. Mais c'est aussi pour ça que ça va être chouette."

À quelle heure débute France - Macédoine du Nord ?

Le coup d'envoi du match de l'entrée en lice des Français au championnat d'Europe 2024 contre la Macédoine du Nord est prévu mercredi 10 juillet à 18h00 à la Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf (Allemagne). Le duo suédois composé de Mirza Kurtagic et Mattias Wetterwik sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder France - Macédoine du Nord ?

Détenteur en quasi intégralité du championnat d'Europe de handball qui se déroule en Allemagne, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre les Bleus et la Macédoine du Nord.

Si vous souhaitez regarder les débuts de l'équipe de France à l'Euro 2024 contre la Macédoine du Nord sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de France - Macédoine du Nord ?

France : Desbonnet (Gardien), Nahi (Ailier gauche), Nguessan (Arrière gauche), Mem (Arrière droit), Porte (Ailier droit), Fabregas (Pivot).

Macédoine du Nord : Tomovski (Gardien), Manaskov (Ailier gauche), Taleski (Arrière gauche), Serafimov (Arrière droit), Georgievski (Ailier droit), Pesevski (Pivot)

Quels sont les pronostics de France - Macédoine du Nord ?