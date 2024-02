Quelles sont les règles du water-polo ?

Qualifiée pour les demi-finales du championnat du monde ce jeudi 15 février, la France vise un nouvel exploit.

Savez-vous que les Mondiaux de natation se disputent actuellement à Doha au Qatar ? Pas sur car la plupart des nageurs stars pour ne pas dire la totalité ont décidé de faire l'impasse pour mieux se préparer pour les Jeux olympiques de Paris 2024 qui arrivent très prochainement.

En plus des courses en bassin, le plongeon ou encore la natation synchronisée, il y a le water-polo. Si la discipline est assez méconnue du grand public, l'équipe de France est en train de réaliser une compétition assez incroyable puisqu'ils vont disputer ce jeudi 15 février les demi-finales. Après avoir éliminé la Hongrie, championne du monde en titre, la France devra se débarrasser de la Croatie à 15h30 pour accéder à la finale.

Mais quelles sont les règles ?

Tout d'abord, une équipe se compose de 7 joueurs avec 6 remplaçants. L'équipe a 1 ou 2 gardien(s) qui peuvent avoir le no 1 et le 13 pour le gardien remplaçant. Mais même un joueur de champ peut avoir le 13, ce joueur est appelé la pointe (ou l'arrière pointe/contre pointe). Cette pointe a le droit d'aller jusqu'à deux mètres des cages pour recevoir la balle et pour tirer, il s'agit du rôle le plus difficile.

Un match de water polo se dispute en 4 périodes de 8 minutes de jeu effectif. Ces périodes sont séparées par des temps de repos de 2 minutes sauf entre les 2e et 3e périodes où le repos est de 5 minutes. Chaque équipe peut demander 1 temps mort d'une minute par période lorsqu'elle est en possession de la balle

La règle des 30 secondes

Chaque équipe, dès qu'elle prend la balle dispose de 30 secondes pour tirer au but. Dans ce cas (qu'il y ait but ou non, ou encore corner), le décompte de ces 30 secondes est réinitialisé. Il est également réinitialisé si un joueur de l'autre équipe est exclu, si le décompte arrive à son terme ou si une faute est sifflée.

Les fautes

La balle doit être maniée à une seule main (sauf pour le gardien). Elle ne doit pas être sous l'eau. Le joueur ne peut s'appuyer sur aucune partie du bassin (buts, bords ou fond du bassin) pendant le temps de jeu (si un gardien s'appuie sur le bord du bassin, une pénalité est sifflée contre son équipe). Il est également interdit de frapper le ballon avec le poing (sauf pour le gardien) et de lancer de l'eau sur un adversaire.

Une faute commise sur un attaquant dans la zone des 2 mètres est sanctionnée par une pénalité, tirée sur la ligne des 5 mètres. Nager sur le dos de son adversaire, frapper son adversaire involontairement entraîne une faute grave avec exclusion de 20 secondes

En revanche, la plupart des coups sous l'eau sont " autorisés " puisque les deux arbitres se trouvent en dehors du bassin, leur visibilité sur les coups se donnant sous l'eau est fortement limitée, voir nulle. Les joueurs ont donc le droit de tirer leur adversaire par le maillot de bain, voila pourquoi le double maillot de bain est obligatoire en compétition.

Le terrain

La zone de jeu est de 30 mètres par 20 mètres pour les matchs masculins et de 25 mètres par 20 mètres pour les matchs féminins. La profondeur minimale est quant à elle fixée à 1,80m. La surface de jeu est délimitée par différentes lignes comme :

La ligne rouge (2 mètres) : zone de hors jeu. Un attaquant ne peut pas y pénétrer, sauf si la balle est déjà dans cette zone ou que la passe est déjà effectuée (balle aérienne).

La ligne jaune (5 mètres) : zone de penalty, et à l'intérieur de laquelle on ne peut pas tirer de coup franc direct.

La ligne blanche : milieu du terrain, et ligne de but dans l'alignement des poteaux.

Comment on marque ?

Comme dans de nombreux sports, de façon très simple, quand le ballon franchi entièrement la ligne. Mais sachez qu'un but peut être marqué de n'importe quel endroit de la surface de jeu sauf que le gardien de but n'est pas autorisé à se rendre ou toucher le ballon au-delà de la ligne de mi-distance.

Un but peut être marqué avec n'importe quelle partie du corps, à l'exception du poing fermé. Un but peut être marqué en nageant avec le ballon jusqu'au but enfin un but sera marqué si, à l'expiration de la période de possession de 30 secondes ou à la fin d'une période, le ballon est en vol et pénètre dans le but.