DIRECT. Championnats du monde de natation en petit bassin : les premières finales et médailles

C'est parti pour les Mondiaux de natation en petit bassin en Hongrie avec des premières finales palpitantes.

16:55 - Première matinée réussie Lors de cette première matinée de séries aux championnats du monde de natation en petit bassin à Budapest, les nageurs tricolores ont bien performé lors de cette première matinée, ce mardi. En effet, Pauline Mahieu s'est qualifiée pour les demi-finales du 100m dos qu'elle disputera ce soir à 18h24. Chez les hommes, Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard se sont hissés en demi-finales du 100m dos. De leur côté, Mélanie Hénique et Beryl Gastaldello ont décroché deux tickets pour les demi-finales du 50m papillon. 16:50 - Le programme de la soirée Voici les épreuves qui vous attendent ce mardi soir : Finale 400 m nage libre F

Demi-finales 50 m papillon F

Demi-finales 50 m papillon H

Finale 200 m 4 nages F et H

Demi-finales 100 m dos F et H

Finale 4x100m nage libre F

Finale 4x100m nage libre H

Voir les images Politique, roi des bars... Que sont devenues les anciennes gloires de la natation française ? 16:45 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live des championnats du monde petit bassin à Budapest (Hongrie). Les premières épreuves de la soirée débutent à 17h30.

Après l'euphorie dans la piscine olympique lors des JO de Paris, les plus grands nageurs (ou presque) se retrouvent à l'occasion des championnats du monde en petit bassin du côté de Budapest en Hongrie. Alors que Léon Marchand aurait pu parachever son année au sommet, le multiple champion olympique a décidé de déclarer forfait, "fatigué" et "épuisé" par toutes les courses et évènements. " Il est temps pour moi de prendre du recul, de m'entraîner dur et de commencer à préparer les défis à venir" a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Conséquence de son retrait, une délégation française assez pauvre et des faibles chances de médailles même si on suivra attentivement Maxime Grousset, Anastasiia Kirpichnikova ou encore nos spécialistes du dos Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Mais traditionnellement, ces Mondiaux sont plus compliqués à suivre et ne sont pas la spécialité des Français. La raison ? "Le vrai problème, c'est qu'entre les bassins de 50 et de 25 m, c'est un peu comme entre le tennis et le tennis de table: ça se ressemble mais ce sont deux sports différents" avait expliqué à l'époque Fabrice Pellerin.

Jeudi 10 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 400 m nage libre - Femmes

Séries | 100 m dos - Femmes

Séries | 50 m papillon - Femmes

Séries | 200 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 100 m nage libre - Femmes

Séries | 1 500 m nage libre - Hommes

Séries | 100 m dos - Hommes

Séries | 50 m papillon - Hommes

Séries | 200 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m nage libre - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 400 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 100 m dos - Femmes

Demi-finales | 50 m papillon Femmes

Finale | 200 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 100 m nage libre - Femmes

Finale | 1 500 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 100 m dos - Hommes

Demi-finales | 50 m papillon - Hommes

Finale | 200 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m nage libre - Hommes

Vendredi 11 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 100 m nage libre - Femmes

Séries | 800 m nage libre - Femmes

Séries | 100 m brasse - Femmes

Séries | 100 m nage libre - Hommes

Séries | 100 m brasse - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 100 m nage libre - Femmes

Finale | 800 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m dos - Femmes

Demi-finales | 100 m brasse - Femmes

Finale | 50 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 100 m dos - Hommes

Demi-finales | 100 m brasse - Hommes

Finale | 50 m papillon - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m 4 nages - Mixte

Samedi 12 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m dos - Femmes

Séries | 200 m papillon - Femmes

Séries | 100 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Séries | 400 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m dos - Hommes

Séries | 200 m papillon - Hommes

Séries | 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 100 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m dos - Femmes

Finale | 100 m brasse - Femmes

Finale | 200 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 400 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m dos - Hommes

Finale | 100 m brasse - Hommes

Finale | 200 m papillon - Hommes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Hommes

Dimanche 13 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 1 500 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m brasse - Femmes

Séries | 100 m papillon - Femmes

Séries | 200 m brasse - Hommes

Séries | 100 m papillon - Hommes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

À partir de 17h30 :

Finale | 1 500 m nage libre - Femmes

Finale | 50 m dos - Femmes

Finale | 200 m brasse - Femmes

Demi-finales | 100 m papillon - Femmes

Finale | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | 50 m dos - Hommes

Finale | 200 m brasse - Hommes

Demi-finales | 100 m papillon - Hommes

Finale | 100 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

Lundi 14 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m nage libre - Femmes

Séries | 50 m brasse - Femmes

Séries | 400 m 4 nages - Femmes

Séries | 50 m nage libre - Hommes

Séries | 800 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m brasse - Hommes

Séries | 400 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 50 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m brasse - Femmes

Finale | 100 m papillon - Femmes

Finale | 400 m 4 nages - Femmes

Demi-finales | 50 m nage libre - Hommes

Finale | 800 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m brasse - Hommes

Finale | 100 m papillon - Hommes

Finale | 400 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

Mardi 15 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 200 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m dos - Femmes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Femmes

Séries | 200 m nage libre - Hommes

Séries | 200 m dos - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :