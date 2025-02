HANDBALL. France - Portugal : les Bleus en quête du bronze et du rachat

L'équipe de France de handball conclut son aventure au Mondial de handball ce dimanche à Oslo face au Portugal. Un match pour la troisième place qui pourrait offrir aux Bleus une médaille de bronze après la désillusion en demi-finales.

Assommés par les Croates, impuissants dans le jeu, tétanisés par l'enjeu et l'ambiance jeudi en demi-finales, les Bleus ont la lourde mission d'aller chercher une médaille de bronze face aux surprenants Portugais. En dépit d'un moral en berne et une lourde déception engendrée par cette cuisante défaite face à l'un des pays hôtes (28-31), les Français ont le devoir de s'imposer pour ce dernier match décisif qui pourrait offrir à cette sélection une petite récompense après un parcours qui n'a connu qu'un seule fausse note.

Le match face à la Croatie était un rendez vous manqué comme l'a souligné jeudi le coach des Bleus Guillaume Gille " Le parcours jusqu'à présent était de grande qualité, l'état d'esprit était top, cette équipe avance, et aujourd'hui (jeudi), elle n'a pas été totalement au rendez-vous. Dans le contexte où on se trouvait, ce n'était pas suffisant. On avait besoin d'une performance plus solide à tous les postes, tous les secteurs du jeu pour faire vaciller la Croatie. " Gêné par un système défensif adverse 1-5 extrêmement solide et par la puissance physique adverse qui a pris le dessus dans les duels, la France n'a pas existé en première période " Leur système (défensif) 1-5 nous a posé des problèmes. On n'a pas trouvé d'efficacité dans les situations un peu ouvertes. Il y a eu un cocktail de situations qui ont mis les Croates en confiance et nous dans le dur." a ajouté Gille avec beaucoup de regrets.

Une solidité défensive à retrouver

Le sélectionneur a aussi mis en exergue cet instinct de champion qui semble déserter l'équipe de France progressivement au fil des aventures internationales avec les retraites successives de Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, Michael Guigou, Luc Abalo et Luka Karabatic. Hormis les nations moyennes (Hongrie, Pays Bas, Autriche), la France ne parvient plus à dominer ses adversaires avec autant d'aisance qu'avant. Le succès à l'EURO 2024 fut une belle parenthèse, mais il a conforté cette impression que les Bleus n'ont plus de marges sur le top 3 mondial. Malgré un parcours exceptionnel sur cette édition, le Portugal n'en fait pas encore partie malgré des éléments très talentueux à l'image des frères Costa (Francisco et Martim) et le demi-centre Rui Silva. C'est peut-être une chance pour les partenaires de Nedim Remili d'aborder ce dernier rendez vous avec sérieux, confiance mais beaucoup moins de pression.

Aymeric Minne, Thibaud Briet et à un degré moindre Rémi Desbonnet font partie de ces éléments qui ont eu enfin leur chance dans ce mondial et qui ont su tirer leur épingle de jeu. Avec les tauliers revanchards comme Dika Mem et Ludovic Fabregas ils auront à coeur de conclure ce championnat du monde aujourd'hui avec une belle médaille de bronze autour du cou. La clé du succès se situe surtout dans la capacité des Bleus a bien aborder la rencontre et rester compacts défensivement. Le rêve de conquête de titre s'est envolé mais une breloque même en bronze peut valoriser une certaine qualité de cette effectif tout en offrant un joli tremplin pour des jours meilleurs.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et le Portugal débutera à 15h00 ce dimanche. Il aura lieu à Unity Arena de Baerum (Oslo, Norvège)

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Portugal?

Ce match de classement pour la troisième place de championnat du monde sera diffusé sur la chaîne L'Equipe et Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Portugal ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme dédiée Bein Connect ou sur le site lequipe.fr.

Quels sont les effectifs de la France et du Portugal

France: Rémy Desbonnet et Charles Bolzinger (Gardiens), Dylan Nahi et Mathieu Grebille (Ailiers gauche), Elohim Prandi et Thibaud Briet (Arrières gauche), Aymeric Minne et Nedim Remili (Demi-centres), Dika Mem et Melvyn Richardson (Arrières droit), Benoît Kounkoud et Julien Bos (Ailiers droits), Luka Karabatic, Ludovic Fabregas, Nicolas Tournat et Karl Konan (Pivots)



Portugal: Diogo Rema Marques, Diogo Valerio, Gustavo Capdeville (Gardiens), Leonel Fernandes, Diogo Branquinho (Ailiers gauche), Alexandre Cavalcanti, Salvador Salvador, Fabio Magalhaes, Gabriel Cavalcanti (Arrières gauches), Miguel Martins, Rui Silva, Martim Costa (Demi centres), Kiko Costa, Joao Gomes (Arrières droits), Antonio Areia, Pedro Portela (Ailiers droits), Victor Iturriza, Alexis Borges, Luis Frade, Ricardo Brandao, Antonio Machado (Pivots)

Les différentes côtes

Unibet : France 1,24 / Nul 11,00 / Portugal 4,75.

Winamax: France 1,22 / Nul 9,50 / Portugal 4,30

Parions Sport : France 1,25 / Nul 11,00 / Portugal 4,75.