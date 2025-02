Halftime Show du Super Bowl : Kendrick Lamar en guest, où et à quelle heure suivre la performance en direct ?

Cette année, le Super Bowl a choisi Kendrick Lamar pour le spectacle de la mi temps.

Le Super Bowl se déroule dans la nuit du dimanche 9 février au lundi 10 en France. Si sur le terrain le spectacle s'annonce une nouvelle fois grandiose avec les Chiefs de la légende Patrick Mahomes face aux Eagles de Philadelphie, beaucoup de spectateurs attendent une chose, les publicités toujours iconiques et surtout le show de la mi temps. Après Usher en 2024, c'est au tour de Kendrick Lamar de faire l'une des performances les plus attendues de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas Kendrick Lamar, l'artiste est un rappeur, auteur-compositeur et producteur américain, considéré comme l'un des chanteurs les plus influents de sa génération. Il a notamment remporté 17 Grammy Awards et est entré dans l'histoire de la musique et du journalisme en devenant en 2018 le premier musicien non classique ou jazz à recevoir le prix Pulitzer de la musique pour son album DAMN.

Si SZA le rejoindra pour le spectacle de mi-temps du Super BowlLIX à la Nouvelle-Orléans, d'autres stars pourraient le rejoindre sur scène comme Baby Keem (son cousin et collaborateur fréquent), ou encore Dr. Dre, Snoop Dogg...

Sur quelle chaîne suivre le show ?

Vous pouvez suivre le spectacle du Super Bowl sur beIN SPORTS, en direct pour les abonnés, et sur M6, en clair.

À quelle heure suivre le spectacle ?

Comme toujours, le mini concert qui va durer un gros quart d'heure se déroule à la mi temps du Super Bowl. Difficile de donner une heure précise, le match débute à 00h30 et le show pourrait débuter vers 2h du matin.