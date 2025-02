Halftime Show du Super Bowl : Kendrick Lamar en star avec d'énormes surprises, la vidéo

Cette année, le Super Bowl a choisi Kendrick Lamar pour le spectacle de la mi temps et c'était une grande réussite.

Le Super Bowl s'est déroulé dans la nuit du dimanche 9 février au lundi 10 en France. Beaucoup de spectateurs n'attendent qu'une chose, les publicités toujours iconiques et surtout le show de la mi temps. Après Usher en 2024, c'était au tour de Kendrick Lamar de faire l'une des performances les plus attendues de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas Kendrick Lamar, l'artiste est un rappeur, auteur-compositeur et producteur américain, considéré comme l'un des chanteurs les plus influents de sa génération. Il a notamment remporté 17 Grammy Awards et est entré dans l'histoire de la musique et du journalisme en devenant en 2018 le premier musicien non classique ou jazz à recevoir le prix Pulitzer de la musique pour son album DAMN.

Il a notamment performé en chantant les tubes comme " HUMBLE " et " DNA ", est arrivée la chanson que tout le monde attendait : " Not Like Us ". Alors que la participation de SZA était confirmée, l'apparition de Samuel L. Jackson déguisé en Oncle Sam a été une surprise inattendue pour la foule. La légende du tennis Serena Williams a également fait une apparition remarquée sur scène.