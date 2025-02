Super Bowl. Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs : Mahomes et les Chiefs visent un triplé historique

Les Chiefs de Kansas City, emmenés par Patrick Mahomes, peuvent rentrer dans l'histoire de la NFL en remportant un troisième Super Bowl d'affilée ce dimanche. Il faudra pour cela battre les Eagles de Philadelphie.

Après une saison régulière intense et des play-offs légèrement décevants, place au Super Bowl ! Le match le plus attendu de l'année aux États-Unis, tous sports confondus, sera disputé dans la nuit de samedi à dimanche au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans. Le coup d'envoi sera donné à 00h30 heure française (17h30 sur la côte est des États-Unis). Cette 59e édition du Super Bowl opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie, pour un remake du Super Bowl d'il y a deux ans remporté par les Chiefs au bout du suspens (38-35).

Emmenés par Patrick Mahomes, les Chiefs ont une occasion unique de rentrer de l'histoire de la ligue nord-américaine de football. La franchise du Missouri peut devenir la première à remporter trois fois d'affilée le Super Bowl, après avoir déjà battu les Eagles il y a deux ans puis les 49ers de San Francisco l'an dernier, à Las Vegas (25-22 après prolongation). Green Bay, Miami, Pittsburgh, San Francisco, Dallas, Denver et New England, sous Tom Brady, se sont arrêtés à deux. Patrick Mahomes, élu MVP des deux derniers Super Bowl, peut aussi devenir le premier à faire la passe de trois ce soir.

Les Chiefs, les nouveaux "vilains" de la NFL

Si cela arrive, cela ne devrait pas aider à faire remonter sa côte de popularité. Car, comme dans beaucoup de sports à travers le monde, l'équipe qui gagne trop souvent énerve les fans de toutes les autres équipes et cela commence à devenir le cas aux États-Unis. Accusés de bénéficier d'un arbitrage favorable, les Chiefs ne sont perturbés par ces critiques. Mieux, ils commencent à apprécier ce rôle de "vilains", à l'image de Patrick Mahomes. "Nous pensons que nous jouons de la bonne manière, avec beaucoup de cœur et de passion, a expliqué le quarterback de Kansas City. Si gagner des matches de football fait de vous un méchant, nous allons continuer à le faire."

Pour remporter ce troisième Super Bowl consécutif, sous les yeux du président américain Donald Trump qui sera présent dans les loges, les Chiefs devront pour cela battre les Eagles, qui ont le profil pour résister et empêcher ce triplé historique. Si les bookmakers voient la franchise du Missouri comme favorite, ce n'est pas forcément le cas des spécialistes. Selon les prédictions d'ESPN, qui se basent sur des statistiques avancées, c'est même Philadelphie qui a le plus de chances de l'emporter ce dimanche (56% contre 44%).

Les stars des Philadelphia Eagles et des Kansas City Chiefs : Mahomes et Kelce face à Hurts et Barkley

Cette opposition entre les Eagles et les Chiefs est également un match entre les stars des deux franchises. Du côté de Kansas City, celui qui attire la lumière est évidemment le quaterback Patrick Mahomes, en lice pour remporter son troisième Super Bowl d'affilée et son quatrième au total. Mais le double MVP a été moins rayonnant lors de la saison régulière, malgré le bon bilan des Chiefs au global (15-2). Il peut s'appuyer en attaque sur l'inusable Travis Kelce (dont la compagne n'est autre que la star américaine Taylor Swift) ainsi que sur une défense de fer.

Du côté des Eagles, le quaterback Jalen Hurts va tenter de remporter son premier Super Bowl à 26 ans, après avoir connu la défaite il y a deux ans face à cette même équipe des Chiefs. Il dispose de plusieurs bons receveurs (A.J. Brown, DeVonta Smith ou encore Dallas Goedert) mais aussi d'un très bon jeu au sol, un domaine où il est plus à l'aise que Patrick Mahomes. L'autre star de cette équipe est incontestablement le running back Saquon Barkley. Il a terminé la saison régulière avec 2005 yards de gain à la course, manquant pour 100 yards le record en la matière. Déterminant en play-offs jusqu'ici, Barkley pourrait bien être le facteur X de cette rencontre.

Heure, chaîne, comment voir Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs en direct

Le 59e Super Bowl de l'histoire sera diffusé en clair à la télévision française, comme c'est le cas depuis plusieurs années, par M6. Diffuseur de l'intégralité de la saison régulière et des play-offs, beIN Sports assurera également la retransmission de cette rencontre, mais il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la chaîne qatarie. Enfin, DAZN propose via son NFL Game Pass (vendu 0,99 euro après avoir créé un compte DAZN), la diffusion originale de la chaîne américaine Fox Sports.

Pour suivre ce match tant attendu sur Internet, il sera possible de se connecter gratuitement sur M6+, après s'être créé un compte. Les Chiefs sont donnés légèrement favoris par les différents sites de paris sportifs pour cette 59e édition du Super Bowl. La cote pour une victoire de Kansas City oscille entre 1,6 et 1,8 tandis que celle d'une victoire des Eagles se situe entre 1,8 et 2. La cote pour un match nul n'existe évidemment pas, puisqu'il y aura forcément un vainqueur dans la nuit de dimanche à lundi à La Nouvelle-Orléans, où se dispute cette année ce match de prestige.