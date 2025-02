Biathlon. Relais mixte : la France devient double championne du monde... le résumé

L'Allemagne, premier poursuivant, est à près d'une minute et 20 secondes. Jacquelin continue à bien gérer cette course !

15:20 - La Suède et la Norvège sont loin du podium

Le Suède est à plus de deux minutes de la tête, et à 30 secondes du podium. La Norvège est à plus de deux minutes et 30 secondes des Bleus.