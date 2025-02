Biathlon. Relais mixte : Simon Fourcade écarte deux tauliers

À Lai/Lenzerheide, en Suisse, les Championnats du monde de biathlon prennent place pour dix jours. En ce mercredi 12 février, le relais mixte ouvre la compétition. La France doit défendre son titre.

À moins d'un an des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina (Italie), le monde du biathlon s'offre une répétition générale lors des Championnats du monde en terre suisse du côté de Lai/Lenzerheide. Dès ce mercredi 12 février, l'équipe de France remet en jeu son titre dans le cadre du relais mixte. Il y a un an, à Nove Mesto (République tchèque), les Bleus avaient lancé ses Championnats du monde d'une manière idéale en récoltant l'or. Ils voudront forcément rééditer une pareille performance.

Dans la quête de cet objectif, Simon Fourcade a surpris son monde en modifiant à 50% son quatuor doré. Justine Braisaz-Bouchet et Quentin Fillon Maillet ont été éjectés de cette course au profit de Lou Jeanmonnot et Émilien Jacquelin. Ces derniers seront associés à Julia Simon et Éric Perrot. Face à la presse, l'entraîneur de l'équipe de France Simon Fourcade a justifié son choix. "Ce n'était clairement pas un choix facile. Mais voilà, on a un classement général qui fait foi. Il permet d'avoir une certaine ligne de conduite. Pour Quentin notamment, il était allé chercher le titre l'an dernier à Nove Mesto, il a eu un peu plus de déchet au tir cette saison dans ses courses individuelles." Chez les dames, Jeanmonnot et Simon sont en forme et pointent à la 2e place et à la 4e place du général de la Coupe du monde (Braisaz-Bouchet n'est que 9e de ce classement). Chez les hommes, Perrot est 3e, Jacquelin 4e (Fillon Maillet est quant à lui 8e).

Dans un second temps, le frère de Martin Fourcade a livré les clefs de ce relais mixte. "Sur 6 kilomètres, la différence se fera sur le pas de tir. On a essayé de préserver une certaine équité dans l'équipe, de ne pas créer de vagues, on s'est appuyés sur les forces en présence. On avait des problèmes de riche, ça amène son lot de frustration, notamment pour Quentin. Mais on a été plutôt lisses et équitables, compte tenu du début de saison."

Les Championnats du monde de biathlon démarrent avec le relais mixte. Le départ de la course est programmé à 14h30.

Vous aurez deux choix pour suivre les Championnats du monde de biathlon. La chaîne L'Équipe et Eurosport ont acquis les droits. Le relais mixte sera donc à suivre via ces deux chaînes.

Pour suivre les Championnats du monde de biathlon, et donc le relais mixte, en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de inscrire sur le site de l'Équipe pour rejoindre, par la suite, la Chaîne L'Équipe. Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement à Eurosport.