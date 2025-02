Biathlon. Sprint femmes : des chances de médailles françaises

Les Mondiaux de Biathlon se poursuivent ce vendredi avec le sprint femmes. Des françaises seront engagées et joueront la médaille.

Ce vendredi se déroule le premier des deux sprints femmes de ces Mondiaux de Biathlon. Comme son nom l'indique, l'épreuve sera courte avec un seul tir debout et un seul tir couché. Il y a des incertitudes au niveau des favoris pour ce format. En effet, cinq courses ont déjà été disputées avant ces Mondiaux sur ce format et cinq femmes différentes se sont imposées. Neuf filles se sont également réservées une place sur le podium cette saison. Il s'agit certainement de la course la plus ouverte des ces Mondiaux de biathlon.

Côté Français, il y a de nombreuses chances de médailles. Trois biathlètes tricolores ont déjà performé cette saison. Lou Jeanmonnot et Julia Simon s'imposent comme des favorites au titre mondial. Il faut également rappeler que la saison dernière, quatre françaises avaient fini parmi les quatre premières places de ce sprint dans un moment gravé dans l'histoire du sport français.

A quelle heure débute le sprint femmes des Mondiaux de biathlon ?

Le sprint femmes des Mondiaux de biathlon débuteront à 15h05. Il se déroulera à Lenzerheide en Suisse.

Sur quelle chaîne TV est diffusée le sprint femmes des Mondiaux de biathlon ?

Deux chaines retransmettront cette course. Eurosport 1 et La Chaine l'Equipe diffuseront ce sprint femmes des Mondiaux de biathlon.

Quelle diffusion streaming pour le sprint femmes des Mondiaux de biathlon ?

Trois diffusions streaming seront disponibles pour suivre en direct ce sprint femmes des Mondiaux de biathlon. Le player d'Eurosport, le site de l'Equipe et MyCanal proposeront une diffusion streaming. Il faut disposer d'un abonnement pour y avoir accès.

Quels sont les pronostics pour le sprint femmes des Mondiaux de biathlon?

Betclic : Lou Jeanmonnot 3,50/ Julia Simon 5/ Elvira Öberg 6.

Unibet : Lou Jeanmonnot 3,50/ Julia Simon 5,50/ Preuss Franziska 6.

Winamax : Lou Jeanmonnot 3,50/ Julia Simon 5,50/ Preuss Franziska 6.