Biathlon. Poursuite femmes : une nouvelle médaille pour Braisaz-Bouchet, Preuss intouchable

Après son titre sur le sprint, Justine Braisaz-Bouchet surfe sur sa vague de confiance avec une médaille de bronze sur la poursuite derrière une Preuss tout simplement injouable. Lou Jeanmonnot échoue au pied du podium.

12:55 - Le résumé d’une sublime poursuite Une course de très haut niveau, c’est le moins que l’on puisse dire à l’issue de cette poursuite des Mondiaux de biathlon qui a vu Franziska Preuss s’imposer en véritable patronne et un 20/20 aux tirs. La patronne du biathlon mondial s’impose devant Elvira Oeberg, dont on ne savait pas vraiment où elle se situait physiquement parlant, qui a su trouver un second souffle dans le dernier tour pour glaner la première médaille de sa carrière aux Mondiaux. Elle a notamment ajusté Justine Braisaz-Bouchet en fin de course. La Française, déjà titrée sur le sprint, s’affirme comme la grande dame de ces Championnats du monde côté femmes avec une nouvelle breloque, en bronze cette fois. Un podium XXL qui devance Lou Jeanmonnot qui signe une 4e place rageante tant on connaît sa capacité à se sublimer face aux cibles. Elle termine avec le 18/20, une faute de trop pour monter sur la boîte. Les autres Françaises sont en dehors du top 10 avec notamment Julia Simon, décevante sur cette course, qui se place 12e avec seulement le 14/20 au tir. Elle devance d’une place Océane Michelon, qui signe une jolie 13e place pour celle qui n’avait rien à perdre aujourd’hui. De son côté, Jeanne Richard s’est manquée avec une 34e place au général. Le clan bleu peut avoir le sourire, Justine Braisaz-Bouchet rapporte une nouvelle médaille, la quatrième en quatre courses.

12:50 - Place à la poursuite hommes Après ce sacre de Preuss et le bronze de Braisaz-Bouchet, Fillon-Maillet est à portée de tir d’une nouvelle médaille. Une poursuite hommes que vous pourrez suivre sur notre site.

12:46 - Revivez le finish de Braisaz-Bouchet Voici la fin de course de la Tricolore pour prendre le bronze sur la poursuite de ces Mondiaux de biathlon.

12:38 - Simon trop irrégulière derrière la carabine La Française signe seulement le 14/20 au tir. C’est trop peu pour intégrer le top 10. Elle termine 12e, juste devant Michelon, 13e. Richard a elle un peu craqué en se plaçant 34e au général.

12:35 - Jeanmonnot au pied du podium Que c’est rageant pour la Tricolore qui termine 4e, à 22 secondes du podium alors qu’elle avait parfaitement entamé sa course. Il faudra suivre Jeanmonnot qui risque d’arriver sur l’individuel le couteau entre les dents.

12:32 - Braisaz-Bouchet craque au sprint mais glane le bronze ! Nouvelle médaille pour le clan bleu qui récolte une 4e breloque en 4 courses avec ce bronze pour Justine Braisaz-Bouchet qui a manqué de punch en fin de course. Elle complète un podium délirant avec Preuss, imbattable aujourd’hui et E.Oeberg qui a bénéficié d’un second souffle dans le dernier tour.

12:31 - Le bras de fer dans le dernier tour ! Quel bras de fer entre certainement les deux plus rapides du circuit sur les skis. Braisaz-Bouchet tente l’attaque dans la montée, bien suivie par Oeberg qui tient bon. La médaille d’argent va se jouer dans la partie finale. Cela semble quasiment impossible pour Jeanmonnot de revenir sur ce duo désormais.

12:30 - Braisaz-Bouchet en course pour la médaille La Française est en très bonne posture pour aller chercher une nouvelle médaille. Malgré une faute sur le deuxième couché, elle ressort avec la supersonique Elvira Oeberg. Jeanmonnot pointe à une grosse dizaine de secondes derrière. Le podium semble s’éloigner pour la Tricolore.

12:29 - Preuss pour le titre ! Quel récital de l’Allemande qui signe un splendide 20/20 ! Le titre est assurée pour celle qui était la grande favorite. Quelle sérénité derrière la carabine.

12:25 - Haecki-Gross pour une première médaille suisse La Suisse a l’occasion d’aller chercher la première médaille de l’histoire de son pays aux Mondiaux de biathlon, qui plus est à domicile. Elle est deuxième, devançant Braisaz-Bouchet de 7 secondes à l’approche du dernier debout.

12:23 - Les Françaises piégées sur le debout ! Qu’il fait mal ce premier debout pour la course au titre. Braisaz-Bouchet ressort 3e à 27 secondes. Jeanmonnot est à 35 secondes derrière Elvira Oeberg. Le titre mondial s’annonce difficile d’accès désormais derrière une Preuss en grande favorite.

12:22 - Le récital de Preuss ! L’Allemande est la seule à ressortir de ce premier debout avec le plein et va prendre ses distances. Haecki- Gross ressort à 15 secondes.

12:19 - Même configuration de course Comme lors du tour précédent, Haecki-Gross et Preuss sont en tête devant non plus un trio mais un duo français avec Braisaz-Bouchet / Jeanmonnot qui collaborent à 10 secondes. Derrière, trois suédoises à 29 secondes avec Magnusson et les sœurs Oeberg. Julia Simon, qui a commis une faute sur le couché, est 13e.

12:17 - Le plein pour Braisaz-Bouchet et Jeanmonnot ! Les deux Françaises virent à 15 secondes après le deuxième couché derrière Haecki-Gross et Preuss impériales derrière la carabine. Michelon a commis une erreur et va reculer.

12:15 - Les Suédoises en chasse Derrière les Bleues, ce sont trois Suédoises qui pointent à 30 secondes, Magnusson et les sœurs Oeberg.

12:14 - Les Tricolores fondent sur la tête de course Très gros deuxième tour des Françaises, emmenées par Jeanmonnot. Elle ne pointent plus qu’à 10 secondes du duo Haecki-Gross Preuss.

12:13 - Haecki-Gross travaille Dans ce deuxième tour, Preuss ne prend pas de relais pour prendre l’aspiration derrière Haecki-Gross qui fait le travail dans la partie plate.

12:12 - Haecki-Gross profite de l’erreur de Braisaz-Bouchet Une faute sur le couché pour Braisaz-Bouchet qui laisse les commandes à la locale Haecki-Gross avec Preuss dans ses skis. Jeanmonnot et Simon font le plein et ressortent avec leur compatriote pour former un trio 100% français à 16 secondes.

12:08 - Jeanmonnot, départ canon ! La Française a déjà repris 4 secondes en 800 mètres de course sur sa compatriote pour pointer à 26 secondes. Simon passe le premier intermédiaire à 30 secondes. Il n’y a pas de round d’observation dans cette course !

12:07 - Un trio derrière Braisaz-Bouchet La Française entame pied au plancher cette course avec 14 secondes d’avance sur la trio Preuss - Minkkinen - Haecki-Gross.

12:06 - En attendant Richard Océane Michelon a, à son tour, pris le départ. Il n’y a plus que Jeanne Richard qui patiente avant de s’élancer à son tour.

12:05 - Jeanmonnot et Simon au départ ! Les deux autres Français s’élancent à 35” de Braisaz-Bouchet !

12:05 - C’est parti ! Justine Braisaz-Bouchet, vient de s’élancer ! Les autres filles vont désormais partir au compte-goutte, à commencer par Preuss dans quelques secondes.

11:55 - Vers la fin de l’échauffement Les athlètes sont en train de ficeler leurs échauffements et réglages. On se dirige désormais vers les portillons de départ. Début de la course dans 10 minutes !