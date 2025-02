Biathlon. Poursuite hommes : Perrot s'offre une médaille extraordinaire derrière l'historique Boe, le résumé

Après Justine Braisaz-Bouchet ce midi, Eric Perrot décroche la médaille de bronze lors de la poursuite hommes ce dimanche après-midi. 12e titre pour Johannes Boe, athlète le plus médaillé en courses individuels dans l'histoire des Mondiaux.

16:05 - Nouvelle médaille, le résumé Une poursuite hommes renversante ! Après la médaille de Justine Braisaz-Bouchet, les biathètes français étaient attendus cet après-midi. Après sa médaille en sprint hier, Quentin Fillon-Maillet n'a pas sur garder le même rythme. Sur le tir couché, "QFM" a réalisé trois fautes, le repoussant loin d'un potentiel podium et de Johannes Boe, intouchable aujourd'hui. Parti en tête, le Norvégien remporte son 12e sacre mondial en individuel malgré quelques difficultés en fin de course. Il rentre dans l'histoire en devenant l'athlète le plus médaillé en courses individuels, dans l'histoire des Mondiaux devant Martin Fourcade et Ole Einar Bjorndalen. Surprenant avec une deuxième place ce samedi, Campbell Wright a su confirmer en remportant une deuxième médaille d'argent en deux jours grâce à une belle performance sur les skis dans le dernier tour. 8e au départ, Fabien Claude aurait pu jouer la médaille mais le premier tir debout où il a réalisé trois fautes ont anéanti ses espoirs de breloques. Dans la deuxième partie de course, c'est finalement Eric Perrot qui a sorti son épingle du jeu. Le plus rapide sur les skis aujourd'hui, le jeune Français a réalisé un 19/20 au tir pour s'offrir une médaille de bronze extraordinaire. 15e au départ, le biathlète de 23 ans décroche sa première médaille mondiale en individuel et confirme qu'il sera l'une des plus belles chances aux Jeux olympiques d'Hiver en Italie l'an prochain. Si Quentin Fillon-Maillet termine finalement à la 6e place, les autres Français sont en dehors du Top 10. Avec un 15/20 au tir, Emilien Jacquelin (15e à 2'25") devance son compatriote Fabien Claude (16e à 2'27"). Cinquième médaille pour le biathlon tricolore dans ces Mondiaux à Lenzerheide en Suisse.

15:58 - Perrot : "Une sensation d'or" Eric Perrot au micro de la Chaîne L'Equipe : "C'est magnifique. Avant ces Mondiaux, je venais pour l'or ou rien mais aujourd'hui, il y a une sensation d'or en partant 15e. C'était trop dur de rattraper Johannes Boe, intouchable aujourd'hui. C'état super plaisant d'être sur la piste. J'ai envie de souligner la sublime performance des techniciens pour les skis. J'ai pu prendre des opportunités. Je suis content, il y a de la famille présente. Je l'ai senti. Ce sont des personnes qui me soutiennent tout les jours. J'ai hâte de partager cette médaille avec eux. Au dernier tir, bien sûr que j'avais conscience que la médaille se jouait là. Il fallait mettre le plein et je l'ai fait".

15:56 - La Norvège, reine de la poursuite Cette saison, la Norvège a réalisé le plein en remporté toutes les poursuites. Cet après-midi, Johannes Boe a réalisé la passe de trois.

15:54 - Fillon-Maillet : "Cool pour Eric" Quentin Fillon-Maillet au micro de la Chaîne L'Equipe : "J'ai trop engagé sur le dernier tir. C'était quitte ou double, la médaille ou rien. C'était une course difficile. Eric a su prendre les belles opportunités. On a skié ensemble et ça s'est joué sur le pas de tir. C'est cool pour lui. C'est un autre Français qui monte sur le podium. Eric a une forte ténacité et ses statistiques sont très bonnes. Il mérite plus que largement cette médaille."

15:52 - Claude : "Dur comme course" Fabien Claude au micro de la Chaîne L'Equipe : "J'ai explosé sur la piste. C'est vraiment dur comme course. Il y a eu de nombreuses fautes au tir. J'arrive pas à fond sur le pas de tir. On avait des supers skis donc je pouvais rester au contact mais c'était dur d'avoir ce qu'il fallait pour rentrer les tirs. On n'a pas été ensemble sur les skis. Eric Perrot fait une superbe course avec un 19/20. Bravo à lui".

15:51 - Boe dans l'histoire du biathlon Médaillé d'or cet après-midi en poursuite hommes, Johannes Boe remporte son 12e titre et devient l'athlète le plus médaillé en courses individuels, dans l'histoire des Mondiaux devant Martin Fourcade et Ole Einar Bjorndalen.

15:46 - Le finish de la poursuite Revivez dans les conditions du direct la fin de la poursuite hommes et la victoire de Johannes Boe devant Campbell Wright et Eric Perrot.

15:41 - Le classement des Français Quentin Fillon-Maillet termine 6e de la poursuite hommes à 1'12" de Johannes Boe. Il est suivi par Emilien Jacquelin (15e à 2'25") et Fabien Claude (16e à 2'27").

15:39 - Le bronze pour Perrot ! 15e au départ, Eric Perrot a réalisé une course parfaite. Grâce à son 19/20 au tir, le Français remporte le bronze de la poursuite masculine aux Mondiaux de biathlon derrière l'inatteignable Johannes Boe et le très surprenant américain, Campbell Wright.

15:38 - Boe intouchable ! En 32 minutes et 26 secondes, Johannes Boe termine cette poursuite aux Mondiaux et s'adjuge un nouveau titre mondial.

15:36 - Wright accélère ! Eric Perrot ne devrait pas revenir sur Campbell Wright qui se découvre de nouvelles limites pour repousser le Français.

15:35 - 10 secondes Dans le dernier tour de piste, Eric Perrot n'a plus que dix secondes à combler pour avaler Campbell Wright.

15:34 - Perrot bien placé pour la médaille ! Nouveau sans-faute pour Eric Perrot qui va mettre la pression sur l'Américain Campbell Wright. 15 secondes d'écart entre les deux hommes.

15:32 - Boe intouchable ! Johannes Boe va écrire l'histoire du biathlon ! Avec un sans-faute, il va détrôner Martin Fourcade et Ole Einar Bjorndalen.

15:30 - Perrot dans les pas de Laegreid ! Alors que Campbell Wright et Sturla Laegreid semblent exténués, Eric Perrot est dans les traces du 3e provisoire avant le dernier tir de cette poursuite.

15:29 - Moins de dix secondes ! Dans le quatrième tour de piste, Eric Perrot vient de reprendre du temps sur Sturla Laegreid. Le jeune tricolore n'est qu'à neuf secondes du podium.

15:27 - Le sans-faute pour Eric Perrot ! La chance de médaille française est peut-être ici ! Avec un sans-faute, Eric Perrot ressort 4e après le premier tir debout, à onze secondes du Norvégien Laegreid. Quentin Fillon-Maillet est 6e à 57 secondes.

15:25 - Wright épatant Derrière Johannes Boe qui a manqué une balle, l'Américain Campbell Wright réalise un sans-faute pour rester au contact du Norvégien. Avec deux tours de pénalité, l'Italien Giacomel a craqué.

15:23 - Deux Français dans le top 10 Alors que le duo Wright-Giacomel skie vite, Fabien Claude accuse le coup. Il pointe désormais à 24 secondes du podium. Johannes Boe va rentrer dans le stade pour le premier tir debout.

15:21 - Fabien Claude à l'assaut du podium Suivi de près par le Norvégien Laegreid, Fabien Claude est à vingt secondes du duo Wright-Giacomel qui complètent le podium derrière l'inatteignable Johannes Boe.

15:19 - Le plein pour Claude, deux tours pour "QFM" Alors qu'il a fait un effort sur les skis, Quentin Fillon-Maillet doit faire deux tours de pénalité, suivi par Eric Perrot qui ne passera qu'une fois par l'anneau. Sur le pas de tir, Fabien Claude se relance avec un sans-faute.

15:18 - Boe rectifie ! Alors qu'il a un tour de pénalité d'avance sur ses concurrents, Johannes Boe fait tomber la foudre avec un sans-faute qui le place dans les meilleures conditions.

15:17 - Boe perd du temps Au deuxième intermédiaire dans le second tour, Johannes Boe a perdu quatre secondes sur les deux Français qui sont à 45 secondes. Le Norvégien rentre dans le stade pour le second tir couché.

15:15 - Les Bleus en lice pour le podium Si Johannes Boe déroule sur les skis et prend du temps au ski sur ses poursuivants, Quentin Fillon-Maillet (4e à 47") est suivi de près par Eric Perrot (5e à 48"). Wright et Giacomel ont 15 secondes d'avance sur les deux Français.