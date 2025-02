Biathlon. Individuel femmes : Jeanmonnot en quête de rachat

L'équipe de France vise une sixième et nouvelle médaille dans ces Championnats du monde de Lenzerheide ce mardi 18 février avec cette fois-ci, l'individuel femmes (15km).

Jusqu'à présent, l'équipe de France réalise un sans faute dans ces Championnats du monde de Lenzerheide (Suisse) avec 5 médailles en 5 courses dont deux médailles pour les hommes et deux médailles pour les femmes. La première a été acquise en relais mixte. Ce mardi 18 février, ce sont les filles qui vont concourir sur la piste lors de l'individuel. Et parmi les biathlètes tricolores, seule Justine Braisaz-Bouchet est parvenue pour le moment, à glaner des podiums avec la première place sur le sprint vendredi 14 février et une jolie troisième place le dimanche 16 février au terme de la poursuite remportée par l'Allemande Franziska Preuss. L'Albertvilloise espère obtenir une troisième médaille.

Même si "une quatrième place sur des Mondiaux ça n'a aucun intérêt", Lou Jeanmonnot est très certainement la Française qui sort du lot dans cette épreuve cette saison. La dauphine du classement général de la Coupe du monde est celle qui trône en tête du classement de l'individuel et il se pourrait que ce soit elle, la fille à battre d'autant qu'elle a, après la poursuite d'il y a deux jours, "beaucoup d'amertume et de déception". Elle aura à cœur de mieux faire tout à l'heure. Cela reste néanmoins une course des Championnats du monde et tout peut arriver comme un coup d'éclat de Julia Simon capable de performer au tir. Océane Michelon et Jeanne Richard peuvent elles aussi croire en un résultat. Les deux biathlètes, âgées de 22 ans, ont ces dernières semaines montré qu'elles pouvaient accrocher les toutes meilleures.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course ?

Le début de l'individuel aura lieu à partir de 15h05 et sera à suivre sur L'Équipe, Eurosport ainsi que sur notre live dès 14h05 !