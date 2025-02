Biathlon. Individuel hommes : heure, startlist... La légende Boe dans le viseur de Perrot, nouvelle médaille française ?

Après l'or de Julia Simon et le bronze de Lou Jeanmonnot, place aux hommes qui vont disputer la poursuite des Mondiaux de biathlon ce mercredi à Lenzerheide. Médaillé de bronze en poursuite, Eric Perrot pourrait déjouer les pronostics.

Une nouvelle médaille pour la délégation française aux Mondiaux de biathlon ? Ce mercredi, les hommes seront de retour sur la piste et le pas de tir de Lenzerheide pour l'individuel. Dans un format particulier avec 20 kilomètres à parcourir et quatre tirs sanctionnés par une minute de pénalité à chaque faute, les Bleus comptent bien perpétuer la folle épopée tricolore en Suisse et le sans-faute avec sept breloques en six courses. Ce mardi, ils seront quatre à tenter d'imiter Julia Simon et Lou Jeanmonnot, respectivement médaillées d'or et en bronze ce mardi lors de la course féminine. Sur les deux courses individuelles qui ont eu lieu cette saison, seul Émilien Claude est parvenu à décrocher un podium le 15 janvier, à Ruhpolding (Allemagne). Lors des Mondiaux à Lenzerheide, le biathlète figure néanmoins sur la liste des remplaçants : Quentin Fillon-Maillet, Eric Perrot, Fabien Claude et Emilien Jacquelin seront au départ de l'individuel.

La startlist de l'individuel hommes

Médaillé de bronze dimanche sur la poursuite, Eric Perrot sera le premier biathlète tricolore à s'élancer avec le dossard 40. Rapide sur les skis, le jeune Français pourrait créer la surprise et ajouter une deuxième médaille mondiale en individuel dans son palmarès. Il sera suivi de près par Emilien Jacquelin (dossard n°44), en quête d'une belle prestation après deux premières courses compliquées. Dans la foulée, Fabien Claude prendra le départ en 46e. Enfin, le médaillé de bronze sur le sprint, Quentin Fillon-Maillet sera le dernier Tricolore à entrer en piste avec le dossard N°56. Grand favori, Johannes Boe partira en 52e.

À quelle heure débute l'individuel hommes des Mondiaux de biathlon ?

Le départ de l'individuel hommes des Mondiaux de biathlon à Lenzerheide en Suisse est prévu ce mercredi 19 février à 15h05.

Sur quelle chaîne regarder l'individuel hommes des Mondiaux de biathlon ?

Détenteur des droits TV des championnats du Monde de biathlon, Eurosport 1 diffusera l'individuel hommes. La course sera également retransmise en clair sur La Chaîne L'Equipe.

Comment suivre l'individuel hommes des Mondiaux de biathlon en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'individuel hommes des Mondiaux de biathlon sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous rendre sur le site live de La Chaîne L'Equipe.