Biathlon. Relais simple mixte : la France vise le doublé... Chaîne, Horaire

Titrée sur le relais mixte lors de ces Championnats du monde de Lenzerheide (Suisse), l'équipe de France de biathlon rêve de rééditer la même performance lors de ce relais simple mixte.

Que jamais ne s'arrête la moisson de médailles. Titrée en relais mixte lors du premier jour de ces Championnats du monde de biathlon, l'équipe de France espère remettre le couvert avec son équipe de choc : Quentin Fillon Maillet et Julia Simon. La Française a déjà glané deux fois l'or, en individuel et en relais mixte. Pas sélectionné lors de ce relais victorieux, le Français a quant à lui récolté deux breloques en bronze (sprint et individuel). Il avait été très déçu d'avoir été écarté du précédent relais mixte.

Lors de la précédente édition, "QFM" avait récolté le titre de champion du Monde lors d'un tandem avec Lou Jeanmonnot. Il défendra ainsi sa couronne. Pour rappel, au début de ces Championnats du monde de biathlon, les relais avaient été inscrits parmi les priorités par le directeur sportif Stéphane Bouthiaux : "Si on fait entre six et huit médailles, on sera très contents (le résultat a déjà été réalisé par la délégation française). On a eu un paquet de titres l'an dernier, avec Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, mais ce qui nous tient à cœur ce sont vraiment les relais. On espère avoir le plus beau des métaux sur ça. C'est envisageable vu notre début de saison. Ce serait pour nous le paradis."

Ces Championnats du monde de biathlon se déroulent en Suisse, du côté de Lenzerheide. Le départ du relais simple mixte sera donné à 16h05.

Comme c’est le cas pour toutes les épreuves de ces Championnats du monde de biathlon, vous aurez le choix de la chaîne pour regarder ce relais simple mixte. Eurosport 1 et La Chaîne l'Équipe diffusent cet événement.

Pour suivre cette épreuve des Championnats du monde de biathlon en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Eurosport ou vous inscrire gratuitement à La Chaîne l'Équipe.