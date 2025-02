Florent Manaudou a rompu avec sa fiancée pour une autre, une nouvelle partenaire "essentielle"

L'ancien champion olympique qui participe à Danse avec les stars est en couple avec cette femme.

L'ancienne star de la natation française et porte drapeau des Jeux olympiques de 2024 était en coupe pendant plusieurs années avec la nageuse danoise Pernille Blume. Le duo, qui s'était rencontré en 2020, s'est fiancé en 2021 après une razzia lors des Jeux olympiques de Tokyo cette année-là : chacun avait en effet remporté une médaille.

"Elle a dit oui !" s'était réjoui le Français sur Instagram quelques semaines plus tard, dans une publication supprimée depuis des réseaux sociaux. Mais il y a quelques mois, le champion olympique a officialisé sa rupture et annoncé sa relation sur Instagram avec une autre, la jeune Lola Dumenil, inconnue du grand public. La jeune femme est étudiante à l'école de commerce et business Skema, une école spécialisée dans le marketing et le management. Lola Dumenil est également passionnée de cheerleading et fait d'ailleurs partie d'un groupe spécialisé dans cette discipline, intitulé Pompoms Epo.

Une crainte de séparation pendant DALS ?

Et Lola Dumenil s'est avérée très importante pour le nageur. Dans une interview accordée à Gala il y a quelques mois, Florent Manaudou s'était confié sur cette relation et son importance. "Elle m'apporte beaucoup de sérénité. Je suis allé m'entraîner en Afrique du Sud, là où elle poursuivait ses études. Elle est essentielle dans mon projet sportif, mais elle est surtout devenue indispensable dans ma vie", avait-il déclaré. Malgré l'écart entre les deux, le nageur avait même admis être dans une phase ou fonder une famille n'est plus un sujet tabou. "Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants à la fin de ma carrière", avait-il lancé.

Dans une interview pour Télé Loisirs, Florent Manaudou est revenu sur son couple et les craintes autour de sa participation, pas forcément des craintes de jalousie avec sa danseuse Elsa Bois, mais pour d'autres raisons... "D'autres aspects entrent en ligne de compte, comme l'éloignement physique car je n'habite pas à Paris (le nageur est installé à Marseille). Je vais m'installer dans une ville où je n'ai jamais vécu, ça me fait un peu peur".