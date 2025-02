Biathlon. Relais hommes : Eric Perrot chamboule la hiérarchie 

Largement dominatrice lors des étapes de la Coupe du Monde de biathlon, l'équipe de France de relais hommes a l'occasion de devenir championne du monde cet après midi à Lenzerheide dans une course très ouverte.

Avec déjà six médailles d'or glanées sur ces championnats du monde, l'équipe de France de biathlon aura l'occasion cet après- midi de consolider la première place au classement de médailles via la course de relais hommes où le quatuor tricolore est largement favori.

Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin et les frères Claude (Fabien et Émilien) ont survolé la saison de la Coupe du Monde avec quatre victoires notables dont une qui a marqué les esprits à Ruhpolding en Allemagne le 17 janvier dernier. Avec très peu d'erreurs sur les tirs, les Français ont mené la course de bout en bout avant de s'imposer avec plus de 38 secondes d'avance devant la Suède et 58 secondes devant l'Allemagne.

Simon Fourcade et Jean-Pierre Amat, les deux coachs du relais Français, se trouvent néanmoins devant un dilemme à quelques heures de la course. Faut-il garder la même sélection où devront-ils faire une place à Eric Perrot ? Champion du monde de l'individuel mercredi, Perrot a marqué les esprits par sa maturité et sa gestion parfaite des courses tout au long de cette semaine. A 23 ans le natif de Bourg-Saint-Maurice ne serait pas de trop pour mener la France vers le 7ème titre sur ces championnats du monde.

Jean Pierre Amat était même ébahi par la performance du cadet de la bande mercredi dernier comme il a avoué " C'est une vraie éponge et il a surtout une très belle mémoire. Il sait quoi mettre de côté et faire les synthèses. On a déjà vu des bons biathlètes, mais c'est une synthèse. Des gars de cet âge, avec cette maturité-là, on n'en a pas connu beaucoup ! " Cela donne une petite idée sur sa volonté d'incorporer Eric Perrot dans l'équipe ce samedi pour le relais avant la mass start dimanche. Selon les dernières informations c'est Émilien Jacquelin, très décevant sur la poursuite et l'individuel, qui devrait être mis sur la touche au profit d'Eric Perrot.

Pour rappel, dans le relais homme 4 x 7,5 km, chaque athlète parcourt 3 boucles de 2,5 km et réalise 2 tirs (couché, debout). Chaque tir permet 3 balles de réserve et 1 tour de 150 de pénalité par cible manquée.

A quelle heure débute le relais hommes des Mondiaux de biathlon ?

L'épreuve du relais hommes des Mondiaux de biathlon débutera ce samedi à 15h05. Elle se déroulera à Roland Arena à Lenzerheide en Suisse.

Sur quelle chaîne TV est diffusée le relais hommes des Mondiaux de biathlon ?

Eurosport et L'Equipe sont les deux chaines qui diffuseront ce relais hommes de biathlon.

Quelle diffusion streaming pour le relais hommes des Mondiaux de biathlon ?

Trois diffusions streaming seront disponibles pour suivre en direct ce sprint femmes des Mondiaux de biathlon. Le player d'Eurosport, le site de l'Equipe et MyCanal proposeront une diffusion streaming. Il faut disposer d'un abonnement pour y avoir accès.

Les différentes côtes

Même si l'équipe de France a largement dominé les étapes de Coupe du Monde, c'est l'équipe de Norvège emmenée par Johannes Bo qui sera favorite aujourd'hui.



Betclic : Norvège 1,80 / France 2,25 / Suède 7,00



Unibet : Norvège 1,80 / France 2,25 / Suède 8,00



Winamax : Norvège 1,80 / France 2,30 / Suède 7,50