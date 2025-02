Biathlon. Relais femmes : les Bleues prennent l'or et humilient la concurrence, le résumé

Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot et Océane Michelon ont écrasé la concurrence dans un relais exceptionnel pour permettre à l'équipe de France d'empocher un 6e titre dans ces Mondiaux de biathlon.

13:30 - Les Bleus sur une autre planète, le résumé Les Bleus empochent un 6e titre dans ces Championnats du monde et égalisent les performances d’Oslo en 2016 et Nove Mesto en 2024 ! Les Tricolores ont réalisé une course dantesque, seules sur leur planète biathlon, pour écraser la concurrence. Il faut dire que Lou Jeanmonnot a lancé le relais de la meilleure des manières avec un 10/10 et une rapidité éclair sur les skis. Elle a notamment permis à Océane Michelon, qui disputait sa première course par équipe dans un Mondial, de s’élancer en 2e relayeuse avec 32” sur la Norvège de Knotten. La Tricolore de 22 ans aurait pu craquer sous la pression mais elle a été impériale elle aussi derrière la carabine. Derrière, Justine Braisaz-Bouchet à enfoncé le clou avec sa rapidité sur les skis, malgré un petit frisson sur le couché où elle a manqué une balle de pioche. Dans un rôle de dernière relayeuse qui lui va si bien, Julia Simon a ficelé un récital français pour ramener une nouvelle médaille d’or au clan français et signer le doublé sur le relais femmes après le titre à Nove Mesto en 2024.

13:28 - Un titre peut en cacher un autre Les Françaises ont signé une performance magistrale pour ramener un nouveau titre à l’équipe de France. De quoi peut-être, inspirer les Français qui vont disputer à leur tour le relais hommes à 15h05.

13:21 - Julia Simon s’est faite peur au moment de célébrer Dans la fin du dernier tour, Julia Simon en a profité pour célébrer avec les spectateurs en bord de piste mais elle s’est faite une petite frayeur…

13:14 - La Norvège et la Suède complètent le podium Deux des plus dangereux concurrents pour la France complètent un podium magnifique. France, Norvège, Suède pour le podium de ce relais femmes des Mondiaux de Lenzerheide !

13:12 - Les Bleues sont double championnes du monde ! L’équipe de France conserve son titre sur le relais femmes pour signer un retentissant doublé ! Quel relais des Françaises !

13:09 - La Suède bien placée pour le bronze Et c’est Oeberg qui tire son épingle du jeu alors que Preuss a légèrement craqué sur le tir. L’Allemagne vire à 17 secondes du podium avant le dernier tour.

13:08 - Kirkeeide pour accompagner les Bleues ! Les Norvégiennes valident l’argent après ce tir debout. Il reste encore un bras de fer pour le bronze à jouer.

13:06 - L’équipe de France file vers l’or ! Julia Simon signe un tir debout absolument dantesque pour permettre à la France d’aller chercher son 6e titre dans ces Mondiaux de biathlon !

13:04 - Preuss pointe le bout de son nez Pour la course au podium, l’Allemagne de Preuss profite de la faute d’Oeberg pour revenir à 6 secondes du podium. Le dernier tir debout s’annonce bouillant.

13:03 - Un tour de pénalité pour Oeberg ! La Suédoise doit réaliser un tour de pénalité après un tir couché manqué. L’occasion pour la Norvège de ressortir 2e à 1’46” de la France.

13:01 - Le tir couché limpide de Simon ! Quelle tir propre pour Julia Simon qui signe le 5/5. Il ne restera que le tir debout pour la Française pour aller chercher l’or !

13:00 - La Suède en dauphin des Bleues Elvira Oeberg, toujours très rapide sur les skis, fait la différence sur Klemencic pour pointer 2e à 1’11”.

12:58 - La Norvège passe 4e Dans ce premier tour du dernier relais, la Norvège fait l’effort sur la piste avec Kirkeeide qui passe devant la Slovaque Remenova.

12:55 - Julia Simon s’élance pour l’or ! La Française aura le lourd rôle de conclure une course menée de bout en bout pour les Bleues. L’or n’a jamais été aussi proche. La Slovénie vire avec 1’19” de retard et la Suède, qui complète le podium, à 1’22”.

12:53 - La Norvège frôle la correctionnelle Femsteinevik frôle le tour de pénalité mais parvient à s’en sortir pour virer 4e à 17 secondes de la Suède. La course au podium s’annonce folle.

12:51 - La surprise slovène toujours en piste Les Slovènes conservent encore cette deuxième place alors que l’on arrive aux 3/4 de la course. Elles pointent à une minute de la France et disposent de 17 secondes sur la Slovaquie, 3e et 18 secondes sur la Suède, toujours en lice pour le podium.

12:50 - Braisaz-Bouchet imperméable au stress ! Justine Braisaz-Bouchet n’a eu besoin que d’une balle de pioche pour ficeler son tir debout. Elle ressort largement en tête pour lancer Julia Simon sur orbite pour l’or !

12:48 - La Norvège se replace Femsteinevik fait mal à Oeberg sur la piste pour se placer en 4e place alors que Kuzmina cale sérieusement sur ce deuxième tour. Justine Braisaz-Bouchet se rapproche du pas de tir.

12:46 - La Suède se relance Hannah Oeberg, pour la Suède, se relance pour la course à la médaille. Elle pointe à 8 secondes de la 3e place occupée par la Slovaquie et à 1’17” de l’équipe de France.

12:45 - Klemencic signe le plein La Slovénie de Klemencic vire à 39 secondes après le premier tir couché, en deuxième position derrière la France.

12:44 - Deux pioches pour Braisaz-Bouchet L’équipe de France est toujours en tête malgré un petit frisson alors que Justine Braisaz-Bouchet avait manqué sa première balle de pioche.

12:41 - Braisaz-Bouchet fait parler sa glisse Comme à son habitude, la Française, l’une des plus rapides du circuit sur les skis, augmente son avance sur sa poursuivante Klemencic à 56”, et sur Kuzmina à 1’02”. On approche du premier tir couché pour la Tricolore.

12:38 - Justine Braisaz-Bouchet en piste ! Place à la 3e relayeuse pour l’équipe de France avec la supersonique Justine Braisaz-Bouchet. Elle prend le relais avec 47 secondes sur la Slovénie et 1’02” sur Fialkova. La Suède est 1’42”, la Norvège à 1’51” et l’Allemagne à 1’52”. La France est tout simplement sur une autre galaxie à mi-course !

12:36 - Des surprises derrière les Bleues Sur le podium provisoire, pas de Suède, d’Allemagne ou de Norvège mais bien la Slovénie de Lampic, dont on connaît sa rapidité sur les skis, et la Slovaquie de Fialkova. Quelle course surprenante !