Biathlon. Relais femmes : tenante du titre, une équipe de France XXL qui vise l'or

Avec Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot et Océane Michelon dans ses rangs, l'équipe de France aborde le relais femmes des Championnats de monde de Lenzerheide avec confiance, avec une nouvelle fois l'or dans le viseur.

Un jour, un nouveau titre potentiel pour l’équipe de France de biathlon. Ultra dominateurs depuis le début de ces Championnats du monde de Lenzerheide avec 5 titres et 5 breloques de bronze, les Bleus ont l’occasion de glaner une nouvelle médaille d’or avec le relais femmes. L’opportunité, en cerise sur le gateau, de signer un doublé puisqu’elles en sont les tenantes du titre. Une équipe en véritable monstre à plusieurs têtes avec des championnes du monde : Julia Simon avec 3 titres mondiaux sur le relais mixte, le relais simple et sur l’individuel, Justine Braisaz-Bouchet sur le sprint et Lou Jeanmonnot sur le relais mixte. Une équipe de biathletes tricolores qui se présente en confiance totale et en grand favorite.

S’appuyer sur l’historique de l’équipe

Ce relais féminin de l’équipe de France affiche une réelle régularité dans cette saison de Coupe du monde puisqu’il a été sur le podium à chaque étape où l’épreuve était au programme (2e à Kontiolahti, 2e à Hochfilzen, 3e à Ruhpolding et 3e à Antholz). Il faudra aussi s’inspirer du titre glané lors des Championnats du monde 2024 à Nove Mesto où l’équipe était quasiment similaire, seule Sophie Chauveau a été remplacée par Océane Michelon.

A quelle heure débute le relais femmes ?

Le départ du relais femmes des Championnats du monde de biathlon de Lenzerheide (Suisse) sera donné à 12h05.

Sur quelle chaîne TV peut-on voir le relais femmes ?

Le relais femmes de ces Championnats du monde de biathlon sont à retrouver sur La Chaîne L’Equipe et Eurosport 1.

Quelle est la composition du relais femmes ?

Voici la composition du relais de l’équipe de France : Julian Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot et Océane Michelon.