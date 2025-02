Biathlon. Mass start hommes : des Norvégiens intouchables signent un magnifique triplé, le résumé

La Norvège termine en trombe ces Championnats du monde de biathlon avec un triplé sur la mass start. Stroemsheim devance Laegreid et J.Boe qui prend le bronze pour sa dernière sur des Mondiaux.

17:10 - La Norvège signe un fabuleux triplé, le résumé de la course La mass start hommes, qui refermait ces Championnats du monde de biathlon 2025, a vu les Norvégiens signer un triplé retentissant. Endre Stroemsheim, impeccable derrière la carabine avec une seule faute sur le pas de tir, prend son premier titre de champion du monde en individuel. Il devance Sturla Laegreid qui a ajusté J.Boe lors du sprint final. La légende norvégienne, avec 23 médailles en Championnats du monde, tire sa révérence dans la compétition avec le bronze, lui qui a annoncé mettre fin à sa carrière à l’issue de la saison. Du côté des Bleus, pas de médaille cette fois-ci, la faute à trop d’erreurs sur le pas de tir. Avec un 17/20, Eric Perrot signe une 7e place. Emilien Jacquelin, un temps en tête de la course en compagnie de Martin Ponsiluoma, a craqué sur le premier tir debout avec deux erreurs fatales pour finir 11e. Même musique pour Fabien Claude qui a réalisé trois fautes sur le premier debout, 15e. Alors qu’il réalisait de superbes Championnats du monde, Quentin Fillon-Maillet est passé complètement au travers avec un 14/20 au tir et une 19e position. Une performance globale des Bleus décevante sur cette course, qui ne doit pas effacer des Mondiaux absolument étincelants pour le clan français.

17:00 - Lenzerheide passe le témoin Le site suisse de Lenzerheide, qui a accueilli ces Championnats du monde de biathlon 2025, transmet le témoin à Otepaa en Finlande pour les Mondiaux 2026.

16:56 - Le bilan des Mondiaux La compétition, qui vient de se terminer sur le triplé norvégien, se referme. Les Bleus signent une première place au tableau des médailles avec 13 breloques devant la Norvège avec 9 médailles. L’équipe de France égale par ailleurs son record historique de médailles de Nove Mesto en 2024.

16:51 - Revivez la célébration de Stroemsheim Le Norvégien, champion du monde de la mass start, n’a pas caché sa joie lors de la dernière ligne droite.

16:48 - Les Français en retrait Face à des Norvégiens intenables, les Français ont été en difficulté. Eric Perrot est le premier Tricolore à franchir la ligne, en 7e position à 52’’. Emilien Jacquelin, un temps en tête de la course termine 11e à 1’22’’. Fabien Claude est 15e à 1’48’’ tandis que Quentin Fillon-Maillet, hors sujet aujourd’hui, est 19e à 2’24’’.

16:44 - Un bouquet final scandinave, triplé fracassant de la Norvège ! Le titre mondial pour Stroemsheim qui s’est appuyé sur une vraie solidité derrière la carabine avec une seule faute sur le pas de tir. Derrière, Laegreid ajuste J.Boe au sprint pour arracher l’argent au bout de l’effort. Pour sa dernière sur des Mondiaux, le roi Johannes Boe prend une médaille malgré son 16/20 au tir.

16:42 - Laegreid sent le souffle de J.Boe Le plus jeune des deux biathlètes vont son coéquipier faire la jonction alors que l’on entre dans la dernière portion de cette course. Stroemsheim se dirige vers le titre !

16:40 - Laegreid vs Stroemsheim Le titre va se jouer entres les deux biathlètes alors que Stroemsheim place une attaque éclair pour déposer Laegreid qui cale en cette fin de course ! Attention au Norvégien qui voit son compatriote J.Boe revenir à 4 petites secondes. Quelle fin de course !

16:38 - Vers un triplé norvégien ! Quels derniers tirs des Norvégiens ! En réalisant le sans faute, Laegreid, Stroemsheim et J.Boe ressortent du pas de tir dans les trois premières positions. Wright, dont on connaît ses qualités sur les skis, peut-il empêcher le triplé norvégien ? Il pointe à 3 secondes derrière Boe. Le premier français, Jacquelin, ressort à 35 secondes, juste devant Perrot dans ses skis.

16:36 - Place au dernier tir ! Qui va être sacré champion du monde de la mass start ? Place au dernier tir de ces Mondiaux de Lenzerheide !

16:35 - Perrot aux portes du top 10 Malgré ses trois fautes sur le pas de tir depuis le début de course, Perrot pointe le bout de son nez à proximité du top 10 dont la dernière place est occupée par Jacquelin. 10 secondes séparent les deux biathlètes tricolores.

16:32 - La Norvège domine La tête de course est occupée par des Norvégiens, Laegreid et Stroemsheim. A environ 25 secondes, J.Boe et Jacquelin s’entraident sur la piste.

16:30 - Jacquelin craque au tir ! Deux tours de pénalité pour Jacquelin qui ressort 7e à 27 secondes de Stroemsheim en tête de course. Le Norvégien est suivi de près par Hofer, impeccable au tir et ce diable de Laegreid, qui réalise le plein sur le debout ! J.Boe a réalisé deux nouvelles fautes au tir pour ressortir à 39 secondes. Perrot, deuxième français, est à 46 secondes. Les Tricolores ne sont pas vraiment dans le coup pour l’instant à part Jacquelin.

16:27 - Perrot en retrait, Fillon-Maillet hors sujet A mi course, Perrot pointe à plus de 40 secondes de la tête de course tandis que Fillon-Maillet, auteur d’un 5/10 au tir, est avant-dernier à plus de deux minutes.

16:25 - Samuelsson en chasse Derrière le duo de tête, c’est Samuelsson qui prend les choses en main en 3e position à 19 secondes. Le Suédois perd cependant du temps sur Jacquelin-Ponsiluoma.

16:23 - Jacquelin et Ponsiluoma s’entendent En tête de course, le duo, parmi les skieurs les plus rapides du circuit s’entend bien. Résultat, Claude, qui était ressorti à 3 secondes, est désormais à 13 secondes. Plus loin, J.Boe ne reprend rien sur les skis ! Il pointe toujours à plus de 20 secondes.

16:22 - Jacquelin vire en tête ! Quel tir supersonique du Tricolore qui prend les commandes de cette course ! Il ressort en compagnie de Ponsiluoma, intercalé devant Claude. J.Boe commet une nouvelle faute et ressort à 20 secondes avec Perrot quasiment dans ses skis.

16:20 - A l’approche du second couché… Les biathlètes pénètrent dans le stade pour réaliser le second tir couché de cette mass start. La course est toujours groupée avec 21 athlètes qui vont se présenter en même temps face aux cibles.

16:18 - Gros travail de Perrot sur la piste ! Le Français opère une belle remontée en pointant en seconde position au kilomètre 4.7. Il talonne Hartweg toujours en tête, juste devant Giacomel qui avait aussi commis une erreur sur le pas de tir.

16:16 - Hartweg montre le maillot à suisse à domicile L’athlète de 24 ans prend les commandes de la course dans cette seconde boucle. Il est accompagné de Soerum et Hofer en tête de peloton.

16:14 - Les Français partent à la faute ! Sur un pas de tir venteux, les Tricolores vont tous se diriger vers l’anneau de pénalité. Perrot est le premier français à sortir avec une erreur à 14” en compagnie de Claude et J.Boe. Jacquelin est juste derrière alors que Fillon-Maillet est totalement passé au travers avec trois fautes. Il est dernier à plus d’une minute.

16:11 - L’attaque de Fillon-Maillet Juste après la seconde difficulté de la boucle, le Français a opéré une belle relance pour prendre quelques mètres d’avance sur Boe en seconde position d’un peloton étiré. Les biathlètes entrent dans le stade pour le premier tir couché.

16:10 - Aucune différence sur les skis Comme souvent dans le premier tour de course, aucune différence n’est faite sur la piste malgré un rythme plutôt élevé.

16:09 - Fillon-Maillet réplique Le Tricolore, avec son maillot de champion en titre, passe en tête du peloton dans la première difficulté de la boucle. Il semble décidé le Français en ce début de course !