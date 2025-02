Biathlon. Mass start hommes : les Bleus visent un nouveau titre en feu d'artifice final des Mondiaux

En clôture de ces Championnats du monde de biathlon, la mass start hommes promet un point final grandiose, avec des Bleus qui visent l'or.

On se souviendra longtemps de ces Championnats du monde de biathlon de Lenzerheide, ultra dominés par les Tricolores avec, pour l'instant, 6 titres mondiaux et une première place au tableau des médailles devant le rival norvégien. La mass start, épreuve reine du biathlon, vient mettre un point final à la compétition, et nul doute que les Français vont avoir à coeur d'enfoncer le clou, au lendemain d'une médaille d'argent sur le relais. Dans le viseur des biathlètes tricolores, le record historique de médailles d'or dans des Championnats du monde pour effacer Oslo 2016 et Nove Mesto 2024 (6 médailles d'or).

Jacquelin revanchard

Emilien Jacquelin (dossard n°7), qui n'a pas été retenu pour le relais hommes, aura certainement le couteau entre les dents. Le Français, médaillé de bronze de l'épreuve en 2020 à Antholz, a l'opportunité de faire taire les critiques en cette toute dernière course. Les belles chances françaises pour cette mass start viendront sûrement d'Eric Perrot (dossard n°2), champion du monde de l'individuel, et Quentin Fillon-Maillet (dossard n°5), aussi médaillé sur l'individuel avec le bronze, comme sur le sprint. Deux hommes qui ont brillé en individuel outre leurs titres sur les relais, le mixte pour le premier, le mixte simple pour le second. Cette dernière course sera aussi l’occasion pour Johannes Boe de disputer son ultime épreuve sur des Championnats du monde. Nul doute qu’il cherchera à conclure son immense carrière dans cette compétition avec une médaille d’or. Il s’élancera avec le dossard n°1.

A quelle heure se dispute la mass start hommes de Championnats du monde de biathlon ?

La mass start hommes, dernière épreuve de ces Mondiaux, débutera à 16h05.

Sur quelle chaîne suivre la mass start hommes ?

Cette mass start hommes est à retrouver sur Eurosport 1 et La Chaîne L’Equipe.

Quels sont les Français engagés dans la mass start hommes ?

Il y aura quatre Français engagés dans cette ultime épreuve des Mondiaux de biathlon : Quentin Fillon-Maillet, Eric Perrot, Fabien Claude et Emilien Jacquelin.