Biathlon. Mass start femmes : heure, médaille... Les Bleues en quête d'un record historique aux Mondiaux

Final grandiose en vue aux Mondiaux de biathlon. Ce dimanche, les Bleues disputent l'épreuve-reine de la mass start avec un record historique à décrocher en cas de médaille.

"Un petit tour et puis s'en va". Ce dimanche, l'épreuve reine du biathlon, la mass start clôture de sublimes Mondiaux à Lenzerheide, en Suisse. À 13h45, les femmes ouvriront le bal et tenteront d'aller chercher un record historique de médailles dans des championnats du Monde. Assurée d'être première au classement des breloques décrochées en Suisse après l'or décroché en féminin et l'argent glané en relais masculin, la délégation tricolore ont remporté 12 médailles dont 6 en or. À Lenzerheide, les Bleus réalisent leur troisième meilleure performance dans l'histoire des championnats du Monde depuis sa création en 1958. Ils ne sont qu'à un podium d'égaler leur record accompli à Nove Mesto (République tchèque), l'an dernier (six médailles d'or, une en argent et six en bronze). En cas de nouveau titre ce dimanche, cela porterait le total de médailles d'or à 7, constituant un nouveau record.

Cinq Françaises au départ

Elles seront plusieurs à convoiter le dernier titre mondial des championnats du Monde à Lenzerheide. Ce dimanche, cinq biathlètes tricolores seront au départ de la mass start : Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard et Océane Michelon. Après les titres en individuel de Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon en Suisse, Lou Jeanmonnot compte bien rejoindre ses copines avec une médaille d'or en solitaire, après le bronze décroché en individuel femmes. La n°2 mondiale au classement général de la Coupe du monde aura fort à faire face à l'Allemande et n°1 mondiale, Franziska Preuss, mais également la Suédoise Elvira Oeberg qui a remporté deux des trois mass start cette saison.

Trois courses disputées cette année

Cette saison, les femmes se sont données rendez-vous à trois reprises sur la mass start. La Suédoise Elvira Oeberg s'est imposée deux fois, tandis que l'Allemande Selina Grotian a remporté l'autre course. Chez les Françaises, Julia Simon et Jeanne Richard sont montées une fois chacune sur le podium (Julia Simon à Kontiolahti et Jeanne Richard à Ruhpolding).

À quelle heure débute la mass start femmes des Mondiaux de biathlon ?

Le départ de la mass start femmes des Mondiaux de biathlon est prévu dimanche 23 février à 13h45 à Lenzerheide, en Suisse.

Sur quelle chaîne regarder la mass start femmes des Mondiaux de biathlon ?

Détenteurs des droits TV du championnat du Monde de biathlon à Lenzerheide, Eurosport 1 et La Chaîne L'Equipe diffuseront la mass start femmes, derrière épreuve féminine de la compétition.

Comment suivre la mass start femmes des Mondiaux de biathlon en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la mass start femmes des Mondiaux de biathlon sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal. Vous pouvez également vous rendre sur le site de La Chaîne L'Equipe.