Biathlon. Mass start femmes : Michelon s'offre l'argent, le record historique égalé, le résumé de la course folle

14:50 - Michelon en argent, le résumé de la course folle

La course des reines étaient attendue ! Dans une course totalement folle où les conditions climatiques étaient compliquées en raison de la chaleur, les biathlètes sont souvent passées par l'anneau de pénalité (38 fautes au premier tir). Régulière sur le pas de tir et rapide sur les skis, Océane Michelon a surpris tout le monde en décrochant l'argent. Partie avec le dossard n°9, elle s'offre le premier podium de sa carrière. Excellente et très rapide sur les skis, Justine Braisaz-Bouchet perd son titre. Avec un 13/20 au tir, la native d'Albertville termine à la 10e place d'une course remportée par la Suédoise Elvira Oeberg, sacrée grâce à un sans-faute lors de l'ultime tir debout. De son côté, la Norvégienne Maren Kirkeeide complète le podium juste devant la surprenante Jeanne Richard. Lou Jeanmonnot est 6e de son côté. Après des passages sur le pas de tir compliqués, Julia Simon termine 22e. Grâce à la médaille d'Océane Michelon, les Bleus égalent le record de médailles dans un championnat du monde de biathlon, effectué l'an dernier à Nove Mesto. Un record qui pourrait être battu lors de la mass start hommes dans quelques minutes.