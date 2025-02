Nicolas Manaudou : "Si je n'avais pas été là"... Il y a déjà eu de grosses tensions avec Florent et Laure

Dans la famille Manaudou, vous connaissez Florent, Laure... Mais peut être moins Nicolas.

Florent Manaudou rend hommage à sa famille ce vendredi 21 février dans l'émission Danse avec les stars. Le nageur, médaillé aux derniers JO de Paris, a décidé de consacrer une danse, avec sa partenaire Elsa Bois, à la fratrie Manaudou. Car si Florent et Laure sont les plus connus dans la famille, l'autre frère, Nicolas, a été déterminant dans la carrière du champion olympique du 50 m nage libre à Londres.

Nicolas Manaudou est né le 9 octobre 1985 à Villeurbanne, près de Lyon, il est donc le grand frère de Laure et Florent (pour l'anecdote, Laure est née le même jour que Nicolas, un an plus tard). Nicolas Manaudou est celui qui a le caractère le plus fort et celui s'impose vite comme un meneur. Il devient entraîneur du club "Ambérieu natation" à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, dès l'âge de 19 ans. Après la fin de la collaboration entre Philippe Lucas et Laure Manaudou, l'épisode italien et les tensions avec son entraîneur, c'est Nicolas qui va entraîner sa soeur de septembre 2007 à janvier 2008 afin de préparer les Jeux de Pékin.

Quelques tensions dans la fratrie...

Mais c'est surtout avec son frère que les performances d'entraineur de Nicolas Manaudou ont été les meilleures. Sous sa houlette, dès 2007, Florent Manaudou devient champion de France cadets du 50 mètres nage libre. En 2011, il se qualifie pour les Championnats du monde de Shanghai, où il finit 5e. C'est la fin de la collaboration avec son frère puisque la même année, il quitte l'Ain et part s'entraîner avec Romain Barnier au Cercle des Nageurs de Marseille et est sacré Champion olympique du 50 mètres nage libre aux JO de Londres.

Les départs successifs des deux nageurs ont laissé une pointe d'amertume au grand frère et ont provoqué quelques tensions. "Je l'ai entraîné six ans. Si je n'avais pas été là, il aurait arrêté de nager à 15 ans et encore à 19 ans, il se serait fait virer d'un pôle", a expliqué Nicolas au JDD il y a quelques années. "Mon rôle a été de le monter jusqu'à ses premiers championnats du monde (2011). Je n'avais pas bien pris à l'époque qu'il me quitte juste avant pour Marseille. Avec le recul, je me dis que j'ai fait mon travail de formateur. Peut-être qu'il aurait été champion olympique avec moi, peut-être pas."

"J'aimerais quand même remercier mon grand frère, notre grand frère, parce que c'est lui qui nous a entraînés à des moments cruciaux de notre vie, où on n'était pas bien, où on avait envie d'arrêter, on avait envie d'abandonner", a tenu à rappeler Laure Manaudou lors d'une émission avant les Jeux olympiques diffusée sur France 2. "C'est lui qui nous a pris sous son aile et c'est vrai que sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui", a-t-elle souligné. "On a tendance à l'oublier, c'est lui qui est dans l'ombre et c'est aussi grâce à lui toutes ses médailles." Des tensions dissipées, donc, et un tatouage commun, symbole de leurs liens, a même été fait par les trois...